Golpe a Trump: Déficit comercial de EEUU sube a récord en una década

Libro Beige mostró que los aranceles han tenido impacto en el crecimiento.

El déficit comercial de Estados Unidos subió a su mayor nivel en una década en 2018, asestando un golpe a las ambiciones del presidente Donald Trump de reducir el desequilibrio y a su estrategia de aplicar aranceles a distintos productos y economías para recortar la brecha.

Según la oficina del censo de EEUU, la brecha comercial de la nación aumentó 18,8% en diciembre, a US$ 59.800 millones, más de lo esperado por los economistas, y su nivel más alto desde octubre de 2008. Las exportaciones bajaron 1,9% en el último mes del año, mientras que las importaciones crecieron 2,1%.

En todo 2018, en tanto, el déficit subió 12,5%, ya que la expansión de 6,3% en las exportaciones fue superada por un alza de 7,5% en las importaciones.

De este modo, el monto total de déficit del año pasado, de US$ 621 mil millones, fue el más elevado desde 2008, cuando llegó a US$ 709 mil millones. El déficit de los bienes estadounidenses, en tanto, llegó a US$ 891 mil millones, el mayor del que se tenga registro.

China, el país que ha sido el blanco de las críticas de Trump y que se encuentra negociando con la Casa Blanca un acuerdo para poner fin a la guerra comercial, representó la mitad del monto del déficit. La brecha con Beijing subió en US$ 43.600 millones el año pasado, a US$ 419.200 millones.

Impacto de aranceles

Un informe separado mostró que la desaceleración del crecimiento mundial y el cierre parcial de 35 días del gobierno federal pesaron sobre la economía estadounidense en las primeras semanas de 2019, la que, de todos modos, siguió expandiéndose.

“La actividad económica continuó expandiéndose a fines de enero y febrero”, pese a que se arraigaron las preocupaciones en el banco central sobre una posible desaceleración, dijo la Reserva Federal en su “Libro Beige”, una radiografía de la economía obtenida a través de encuestas.

El ritmo de crecimiento fue “leve a moderado” en diez de los 12 distritos de la Fed, con Filadelfia y St. Louis informando “condiciones financieras planas”.

Unas condiciones de crédito más duras fueron mencionadas como una causa para una reducción del gasto del consumidor.

Las preocupaciones sobre la guerra comercial, por su parte, siguieron pesando en las decisiones de los ejecutivos y afectaron las ganancias de las empresas, ya que los costos de los insumos aumentaron más de lo que se podría traspasar a los clientes.

Además, el cierre del gobierno “llevó a una actividad económica más lenta en algunos sectores”, como el inmobiliario, las manufacturas, el comercio minorista, en casi la mitad de los distritos de la Fed.