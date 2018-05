La cita histórica entre Donald Trump y Kim Jong-un ya tiene fecha y lugar

La primera reunión en la historia entre un presidente de Estados Unidos y un líder de Corea del Norte ya tiene fecha y lugar: el 12 de junio en Singapur.

Así lo informó esta mañana el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, a través de Twitter, donde también manifestó que "ambos intentaremos que sea un momento muy especial para la paz mundial".

La cumbre de Trump con el líder supremo de Pyongyang, Kim Jong-un, es vista como un momento clave para las aspiraciones globales de una desnuclearización de la península coreana.

La reunión ha sido impulsada por Corea del Sur. Kim se reunió el mes pasado con el presidente de ese país, Moon Jae-in, con quien pactó el fin de una guerra que lleva más de 60 años en tregua, así como una desnuclearización total de la península.

En el encuentro, Trump busca afirmar esas condiciones, mientras que Kim buscará levantar las sanciones económicas impuestas por Washington y el resto del mundo desarrollado.

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace!