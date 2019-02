Las mentorías personalizadas impulsan los ingresos de microempresarios

Actualidad internacional

Un estudio realizado en Chile y publicado en el American Economic Journal muestra que hay componentes específicos de los programas que generan más impacto.

Aunque es transversalmente reconocido el aporte que los microempresarios hacen a la economía de un país, también lo es que muchas firmas pequeñas y medianas tienen mal desempeño: no crecen, no contratan empleados y tienen baja productividad. Entre las hipótesis comunes para ello están la falta de acceso a crédito y el poco conocimiento sobre cómo hacer crecer un negocio.

Es en esto último que se enfocan gran parte de los programas de apoyo a las pyme y microempresas en Chile y el mundo: entregar herramientas para hacer crecer una empresa. Pero un estudio reciente de académicos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en asociación con J-Pal, un centro de investigación del Massachusetts Institute of Technology (MIT), muestra que hay componentes específicos que son clave para que estas iniciativas tengan mayor impacto.

La investigación de los profesores Jeanne Lafortune, Julio Riutort y José Tessada -publicada en el American Economic Journal- muestra que las visitas de llamados role models (emprendedores que hacen de tutores para otros y les cuentan su propia experiencia) y la asistencia técnica personalizada tuvieron efecto directo en los ingresos familiares de los emprendedores. Un año después del programa, los recursos percibidos aumentaron entre US$ 30 y US$ 50 per cápita, o cerca de 15% en comparación con el promedio del grupo de control.

“A veces cuesta encontrar que estos programas de asistencia a microempresarios tengan impacto. Mucha gente siente que no sirven, que son para empresas más grandes”, dice a DF el profesor Tessada, de la Escuela de Administración UC.

“Pero estos componentes específicos son una buena manera de aportar”, agrega. “Tener un profesor o asistente que se junte con los microempresarios y le haga una especie de clase de aplicación, o personas como ellos mismos que les dé información útil, son cosas que funcionan”.

Emprender con ayuda

El estudio se enfocó en microempresarios que participan en cursos de la Fundación Simón de Cirene, que anualmente presta asistencia a más de mil emprendedores. Los programas analizados se realizaron entre 2013 y 2014, y, aunque se ofrecieron a personas de ambos géneros, el 92% de los casos analizados fueron mujeres. La edad promedio era de 45 años.

22 personas diferentes sirvieron como role models, figuras que ya habían completado el programa y que tuvieron cierto éxito en el negocio.

El estudio analizó, por un lado, el impacto de escuchar a role models y, por otro, las visitas personalizadas con profesores. Según Tessada, estas últimas “parecen funcionar mucho mejor cuando son uno a uno. Y los role models, que fueron charlas de una hora o menos, tienen un impacto importante”.

El salto en los ingresos, señala la investigación, corresponde en gran parte a un mejor desempeño de las microempresas analizadas y, además, parece estar relacionada con una mayor probabilidad de sobrevivencia de la firma en el tiempo.

Para el presidente de la Fundación Simón de Cirene, Juan Francisco Lecaros, la investigación muestra que “la enseñanza, la transferencia de conocimiento, no está necesariamente dada de una persona que sabe mucho a una que sabe poco, sino que el quién, el factor humano, es fundamental. Es importante que esta persona sea un par y no alguien ajeno”.

Costo y crecimiento

La investigación señala que el impacto de ambos modelos es similar, pero la visita de un role model a una de las clases es mucho menos costosa, mientras la asistencia personalizada es más complementaria para personas con experiencia de negocios o educación formal.

Pero la fundación también cosechó otros aprendizajes: “Concluimos que un tercio de los microempresarios obtenían dos tercios de los buenos resultados, en términos de aumento de ventas, formalización y empleo”, señala Lecaros, lo que significa que “hay un grupo que avanza más, considerablemente más”.

Agrega que, en los casos exitosos, “lo primero es el aumento de las ventas, luego la formalización y mucho después el empleo. Cuesta generar empleos en este segmento”.

