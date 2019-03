May dice que el Brexit podría nunca ocurrir si el parlamento rechaza su plan

Actualidad internacional

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, advirtió que el Brexit podría retrasarse, diluirse o incluso cancelarse si los miembros del Parlamento rechazan su acuerdo en una votación crítica la próxima semana.

May instó a los euroescépticos en su propio Partido Conservador a respetar el resultado del referéndum de 2016 respaldando en una votación el 12 de marzo el acuerdo de divorcio que negoció con el bloque.

Si se niegan a ceder porque quieren una ruptura más limpia con la Unión Europea de lo que permite su acuerdo, se arriesgan a lograr lo contrario, un acuerdo aún más suave al estilo de Noruega, dijo.

"Apóyenlo y el Reino Unido dejará la Unión Europea. Rechácenlo y nadie sabe qué pasará ", dijo la premier. "Puede que no podamos dejar la UE durante muchos meses. Puede que nos vayamos sin las protecciones que proporciona el acuerdo. Puede que simplemente nunca nos vayamos”.

Segunda votación

May emitió su advertencia solo cuatro días antes de que el Parlamento vote por segunda vez si acepta o rechaza el acuerdo de separación que lleva dos años negociando con la UE. En enero, los parlamentarios rechazaron el trato, derrotando a May por una mayoría récord de 230 votos.

En los dos meses transcurridos desde entonces, la primera ministra ha estado tratando de conseguir cambios en el acuerdo para abordar las preocupaciones de los parlamentarios de que el llamado respaldo para la frontera irlandesa atrapará a Gran Bretaña indefinidamente en las normas comerciales de la UE. Pero May se enfrenta a la decidida oposición de un núcleo duro de conservadores pro-Brexit a quienes no les gusta su trato porque mantiene a Gran Bretaña demasiado atada al bloque.

May levantó el espectro de un Brexit aún más suave. Si su acuerdo cae, el Parlamento votará si se va sin un acuerdo y es casi seguro que rechazará esa opción. Luego habría otra votación para retrasar el divorcio, programada para el jueves 14 de marzo.

Tal retraso conduciría a una nueva ronda de negociaciones con la UE. "Eso podría llevar a una forma de Brexit que no coincida con lo que la gente votó", dijo May. El resultado podría ser que el Reino Unido permanezca en el mercado único del bloque y la unión aduanera de forma permanente, una opción conocida como Noruega Plus, sugirió.