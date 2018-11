Netflix probará planes a precios más bajos para crecer en Asia

Actualidad internacional

Netflix dijo que probará una versión de menor precio de su servicio de streaming de películas y televisión en algunos mercados para aumentar las ventas.

La compañía no se ha comprometido a bajar los precios en ninguna región específicamente, pero quiere experimentar, dijo el viernes el máximo ejecutivo, Reed Hastings, en una entrevista, aunque no indicó cuándo ni dónde se llevaría a cabo la prueba.

Una oferta a precios más bajos sería un cambio para Netflix, que ha mantenido o aumentado los precios en los principales mercados, a medida que agrega contenido e invierte en producciones locales para atraer suscriptores.

Mientras que la compañía aludió a los experimentos con ofertas de suscripción más baratas en una conferencia telefónica el mes pasado sobre sus resultados, esta es la primera vez que Netflix ha dicho que pondrá a prueba una categoría de precios más bajos en algunos mercados.

Netflix ofrece suscripciones en tres categorías de precios, y no planea bajar el precio de su categoría más barata. En cambio, los ejecutivos están formulando una versión alternativa del servicio, o una cuarta categoría, que tendrá características diferentes y costará menos.

El servicio de streaming de Netflix se impuso por primera vez en Estados Unidos al ofrecer una gama de programas de televisión y películas por una fracción del costo de la televisión de pago, lo que animó a millones de personas a cancelar sus suscripciones de cable y satélite. Ahora, el servicio de streaming más grande del mundo busca crecer en países donde el ingreso per cápita es significativamente menor.

Los precios varían levemente por territorio, y el plan más barato en EEUU es de aproximadamente US$ 7,99. Muchos en Asia, entre ellos Viu de PCCW Ltd., ofrecen un servicio gratuito y un servicio de pago, con precios generalmente entre US$ 2 y US$ 5 al mes.

"Dejando los precios donde están, somos un servicio muy superior", dijo Todd Yellin, vicepresidente de productos de Netflix.

Netflix, el servicio de streaming más grande del mundo con más de 130 millones de suscriptores, mira a Asia como un territorio fértil para nuevos clientes después de ingresar a la región hace tres años. La compañía anunció 17 nuevos programas de cinco países asiáticos durante un evento celebrado la semana pasada en Singapur, donde recibió a más de 100 periodistas e influenciadores de redes sociales de toda la región.

El servicio está desarrollando más de 100 proyectos de cine y televisión en India, Corea, Japón, Tailandia y Taiwán y ha establecido una sede local en Singapur. También apunta a hacer contrataciones en Seúl, Tokio y Bombay.

Sin embargo, el crecimiento ha sido lento en la región. La compañía aún debe registrar 2 millones de suscriptores en cualquier país, según las estimaciones de Media Partners Asia. Hastings dijo que Netflix podría atraer hasta 100 millones de clientes sólo en India.

El servicio de vídeo más popular en Asia y en el mundo es YouTube de Alphabet Inc. YouTube, un depósito sin fondo de vídeos gratuitos, ha añadido cientos de millones de usuarios dado que el acceso a Internet barato y de alta velocidad se ha extendido en toda la región.

"En qué momento estos tipos empiezan a decir que necesitamos cambiar nuestros precios", dijo Vivek Couto, director ejecutivo de la consultora Media Partners Asia. "No va a conseguir 100 millones de suscriptores en India con la estrategia actual".

En India, Netflix ofrece suscripciones a 500 rupias al mes (US$ 6,85), 650 rupias y 800 rupias. En comparación, el servicio de streaming Hotstar Premium de Star India, se vende por 199 rupias al mes.

Hastings dijo que no está demasiado preocupado por los competidores locales, ni está tratando de ser tan universal como YouTube.

En India, por ejemplo, la empresa apunta a unos 100 millones de personas que hablan un poco de inglés y ganan suficiente dinero como para permitirse pagar por un servicio de vídeo como Netflix.

Más allá de los recortes de precios experimentales, Netflix también está interesada en aumentar los precios en otros mercados. La compañía ha invertido mucho dinero para ampliar su selección de programas de televisión y películas y ha aumentado los precios en muchos de sus mercados en los últimos años sin perder clientes.