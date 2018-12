No le vendría mal: Lotería de EEUU anuncia histórico premio para cierre del año

Actualidad internacional

El bote del Mega Millions llegó en octubre pasado al récord de US$ 1.537 millones y tuvo como único ganador un boleto adquirido en el estado de Carolina del Sur.

El premio para el último sorteo de 2018 de la lotería estadounidense Mega Millions alcanza los US$ 348 millones, el bote más grande ofrecido para cerrar el año desde que comenzó este juego en 2002, informó hoy la compañía.

El monto que se sorteará este 28 de diciembre aumentó después de que ningún comprador acertara los seis números del gordo del día Navidad, detalló en un comunicado la empresa, aunque destacó que hubo 1.137.550 boletos que ganaron premios menores.

Mega Millions confirmó que el afortunado comprador de octubre aún no ha reclamado el que es considerado como el segundo premio de la lotería más alto de la historia de Estados Unidos.

Durante 2018 se entregaron US$ 451 millones en enero, US$ 533 millones, US$ 142 millones en y US$ 543 millones en julio, resaltó Mega Millions.