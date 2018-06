Actualidad internacional Parlamento español destituye a Mariano Rajoy y asume Pedro Sánchez a la cabeza del gobierno La moción de censura salió adelante con mayoría absoluta con 180 votos a favor y 169 en contra. La moción de censura contra Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados ha salido adelante con mayoría absoluta, con 180 votos a favor y 169 en contra, y Pedro Sánchez se ha convertido en el nuevo presidente del Gobierno. Concretamente, han votado a favor en la moción de censura: el PSOE (84), Podemos (67), ERC (9), PdeCAT (8), PNV (5), Compromís (4), Bildu (2) y Nueva Canarias. En contra se han posicionado: el PP (134), Ciudadanos (32), UPN (2) y Foro Asturia (1). Además, Coalición Canaria se ha abstenido (1). El resultado de la votación ha sido recibido con aplausos en la bancada socialista y entre gritos de "sí, se puede" en los escaños de Podemos. A partir de esta votación, la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, comunicará el resultado al Rey. Después Rajoy tiene que dimitir ante Felipe VI y, a partir de ahí, el Rey nombrará presidente del Gobierno al candidato de la moción, Pedro Sánchez. De esta forma, quedará finiquitada la XIII Legislatura y Rajoy saldrá de La Moncloa, será la primera vez en la democracia que un presidente lo haga en estas circunstancias. Rajoy se ha despedido hoy en una breve intervención y ha dicho que "ha sido un honor ser presidente del Gobierno y dejar una España mejor de lo que encontré". Además, ha sido el primero en felicitar a Sánchez y le ha deseado suerte "por el bien de España". Desafíos de Sánchez El líder socialista se convierte así en el séptimo presidente del Gobierno de la democracia y en el primero en acceder al puesto gracias a una moción de censura. En una semana, Sánchez ha pasado de ser un político que caía en las encuestas y no lograba posicionar al PSOE como alternativa al PP, a convertirse en presidente. Eso sí, la tarea no va a ser nada fácil con tan sólo 84 diputados en el Congreso y con socios con intereses tan dispares. Además, el PP tiene mayoría absoluta del PP en el Senado y la Mesa del Congreso está controlada por el PP y Ciudadanos. El líder socialista ha reconocido la complejidad del Ejecutivo que va a formar pero ha recordado que esa es la tónica de las democracias europeas: "parlamentos fragmentados y democracias que trabajan por el consenso y el diálogo"."Lo que no hay son gobiernos dirigidos por partidos sentenciados por la justicia".Sánchez ha pedido al PP que sea "tan leal" en la oposición a su gobierno como ha sido el PSOE con el Ejecutivo de Rajoy. El nuevo presidente ha reiterado ante la Cámara que el PSOE cumplirá con los compromisos europeos, garantizará la estabilidad presupuestaria, ejecutará los presupuestos de 2018 e intentará que haya presupuestos para 2019 "en tiempo y forma". Además, Sánchez ha advertido al PP, en su contestación al portavoz popular, Rafael Hernando, que si van a hacer la misma oposición que ha manifestado en la tribuna estarán "condenados a la irrelevancia". También ha dicho a los populares que lo que tienen que hacer para seguir adelante es "renovar" su liderazgo, "regenerarse" y ser capaces de "representar a la España conservadora que quiere ver a presidentes limpios y ejemplares al frente del PP". Sánchez ha reiterado que el PP no es un partido corrupto, pero no ha actuado con la diligencia que debiera para acabar con la corrupción de algunos de sus militantes y dirigentes Noticias Relacionadas Bolsa Bolsas europeas suben con fuerza tras fin de incertidumbre en España e Italia Actualidad internacional Ana Botín dice que se ha demostrado la madurez y fortaleza de democracia española Actualidad Titulares: Te contamos las 5 noticias que debes saber este viernes

[an error occurred while processing the directive]