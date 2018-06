Récord de premios de la Fifa en el Mundial de Rusia

Actualidad internacional

Repartirá US$ 791 millones en premios entre las selecciones que luchen por ganar la copa.

Vivir la gloria del campeón, pasar a la historia del deporte de un país, una estrella en la camiseta... Las 32 selecciones que pelean desde ayer por el Mundial en Rusia tienen muchos alicientes para dar lo mejor que tengan. Pero además, los equipos nacionales también lucharán por los jugosos premios económicos que reparte la FIFA.

El campeonato del mundo de fútbol, el mayor evento deportivo del planeta con permiso de los JJOO, repartirá este año una cantidad récord en premios. En total, la FIFA dará US$ 791 millones de dólares (unos 670 millones de euros) a las selecciones participantes. Esta cifra supone un aumento de casi un 40% respecto a la que otorgó en la anterior edición celebrada en Brasil en verano de 2014, según constata Statista.

La cantidad que la institución que preside Gianni Infantino destinará a premios es la más alta en la historia de la Copa del Mundo. Además, el órgano rector del fútbol ha disparado sus bonificaciones económicas en las ediciones que se han celebrado en el siglo XXI. De este modo, éstas han aumentado más del 400% desde los US$ 156 millones en Japón y Corea hasta los US$ 791 millones de la edición de este año.

Como es habitual, el reparto por cada equipo irá supeditado a lo lejos que llegue cada selección. De este modo, el país que se lleve el preciado trofeo en la final de Moscú del próximo 15 de julio se embolsará US$ 38 millones.

Por poner en perspectiva esta cifra, la mayor que se llevará el campeón de un Mundial, en el caso de que España ganara, la Roja se embolsaría un 26% más que en 2010, cuando fue campeona en Sudáfrica.

Por su parte, el finalista ingresará 28 millones de euros, mientras que el duelo por el tercer puesto dará al equipo vencedor de la final de consolación un par de millones más. El tercer equipo de la competición se embolsará 24 millones, mientras que el cuarto ganará 22 millones.

Los clubes también ganan

Las bonificaciones van decreciendo hasta las selecciones que queden en las últimas posiciones. Aquellas que no logren superar la primera fase se llevarán US$ 8 millones cada una. Además, cada equipo ha ingresado US$ 1,5 millones para la preparación de la competición.

Las selecciones no serán las únicas que se lleven bonificaciones de la FIFA. También los clubes que ceden a sus jugadores para que disputen el Mundial se verán recompensados por la FIFA con un total de US$ 208 millones. Además, reservará otros US$ 134 millones para compensaciones por la lesión de jugadores.

El club que se verá más beneficiado por esta compensación será el Real Madrid.