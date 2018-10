Trump planea poner fin a ciudadanía por nacimiento a través de un decreto

Actualidad internacional

Actualmente, cualquier niño nacido en territorio estadounidense adquiere la nacionalidad por derecho, algo que está establecido en la constitución.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que planea firmar una orden ejecutiva que termine con la ciudadanía por nacimiento para los bebés de no inmigrantes e inmigrantes no autorizados nacidos en territorio estadounidense, según extractos de una entrevista publicada el martes.

"Somos el único país del mundo donde una persona viene y tiene un bebé, y el bebé es esencialmente un ciudadano de los Estados Unidos", dijo Trump a "Axios en HBO" en la entrevista grabada el lunes. "Es ridículo. Y tiene que acabar".

Trump afirmó que no se necesitaría una enmienda constitucional para rescindir la ciudadanía por derecho de nacimiento de algunas personas nacidas en EEUU, una postura que indudablemente generaría un desafío legal si continuara. "Siempre me dijeron que se necesitaba una enmienda constitucional. ¿Adivina qué? No se necesita", dijo.

La Enmienda 14 a la Constitución de Estados Unidos establece el lugar de nacimiento como un determinante de ciudadanía indicando que, "todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos".

La afirmación de Trump de que EEUU es el único país que extiende la ciudadanía por nacimiento es inexacta. Si bien el presidente tiene razón al decir que todos los países europeos requieren un período de residencia antes de otorgar la ciudadanía a los nacidos de padres extranjeros, muchos países de América, como Canadá, México, Brasil y Argentina, tienen la ciudadanía por derecho de nacimiento al estilo de Estados Unidos.

Efecto electoral

Los comentarios de Trump marcan otra escalada en su postura de línea dura sobre la inmigración antes de las elecciones de mitad de periodo este 6 de noviembre que determinarán el control del Congreso.

Trump ha estado tratando de restablecer el enfoque público en el tema después de los eventos de la semana pasada, que incluyó el arresto de un partidario de Trump por el envío de al menos 13 dispositivos explosivos a blancos contrarios al presidente, incluidos políticos demócratas y la cadena de noticias CNN. En otro incidente, un hombre armado disparó el sábado y mató a 11 personas en una sinagoga de Pittsburgh en lo que las autoridades dijeron que era un crimen de odio.

Después de un llamado inicial a la unidad, Trump ha aumentado su retórica contra los medios de comunicación y los inmigrantes indocumentados, incluido un grupo de migrantes centroamericanos que se dirige a Estados Unidos a través de México. El gobierno de Trump anunció el lunes que enviaría alrededor de 5.200 soldados a la frontera sur con México para el final de la semana para detener a los migrantes.