Usuarios de Facebook crecen menos de lo esperado tras escándalo por filtración de datos y acción se hunde

Actualidad internacional

Acciones de la red social se desploman más de 17% en operaciones fuera de rueda, borrando parte del avance de 23% que había registrado este año.

Facebook decepcionó en la entrega de sus resultados del segundo trimestre, al informar un crecimiento menor a lo esperado en usuarios activos mensuales, meses después de que la red social se viera envuelta en un escándalo de filtración de datos que afectó a más de 87 millones de personas.

La firma de Mark Zuckerberg dijo que sus usuarios activos subieron a 2.230 millones, por debajo de las estimaciones de Reuters de 2.250 millones. El anuncio llevó a que las acciones de la tecnológica se desplomaran más de 17% en operaciones fuera de rueda, borrando parte del avance de 23% que había registrado este año.

El escándalo de Cambridge Analytica provocó varias disculpas de su CEO, comparecencias ante el Congreso de Estados Unidos y el parlamento del Reino Unido, en medio de llamados de grupos activistas para que los usuarios cancelaran sus cuentas.

Otros resultados

En su entrega de resultados, Facebook anunció en tanto que las ventas de publicidad online subieron 42% entre abril y junio hasta los US$ 13.040 millones pero los costos, impulsados por medidas para mejorar el contenido y la seguridad, aumentaron 50% respecto del año anterior a US$ 7.370 millones.

Las ganancias atribuidas a los accionistas se situaron en US$ 5.110 millones, o US$ 1,74 por acción, desde los US$ 3.890 millones del mismo período de 2017. Los ingresos totales subieron 41,9% hasta US$ 13.230 millones; analistas estimaban la cifra en US$ 13.360 millones.

Pese a la mejora en varios de los parámetros, el número de usuarios es un dato clave para que los inversionistas anticipen sus ingresos futuros, e impacta directamente en las expectativas de ganancias.