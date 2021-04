Banco de Canadá se convierte en primer banco central en dar señales de que comenzará a retirar el estímulo

Economía

La autoridad monetaria dijo hoy miércoles que reducirá sus compras de deuda pública en 25% y acelerará el cronograma para un posible aumento de las tasas de interés.

El Banco de Canadá dio el mayor paso hasta ahora de una economía desarrollada para reducir los niveles de estímulo monetario de emergencia, después de destacar una recuperación más fuerte de lo esperado de la pandemia.

Los consejeros liderados por el gobernador Tiff Macklem dijeron hoy miércoles que reducirán sus compras de deuda pública en 25% a 3 mil millones de dólares canadienses (US$ 2.400 millones) y acelerarán el cronograma para un posible aumento de las tasas de interés.

El giro hacia un regreso a una política más normal ha sido resistido por contrapartes en otros lugares, incluida la Reserva Federal de EEUU. Los inversionistas reaccionaron impulsando el dólar canadiense a su nivel más alto desde enero.

"Este es un mensaje bastante agresivo emitido por el Banco de Canadá", dijo Simon Harvey, analista senior de divisas de Monex Canadá. "Parecen bastante seguros de que una vez que la ola actual de contagios disminuya, la recuperación económica será sólida".

El banco central reiteró su orientación de que no aumentará su tasa de interés de referencia, actualmente en 0,25%, hasta que se complete la recuperación y la inflación sea sostenible en 2%. Pero cambió sus proyecciones sobre cuándo sucedería eso.

En las nuevas proyecciones económicas trimestrales, revisó al alza su estimación de crecimiento para 2021 en más de dos puntos porcentuales, a 6,5%, y adelantó sus pronósticos de cuándo se absorbería la holgura. "Según la última proyección del Banco, ahora se espera que esto suceda en la segunda mitad de 2022", dijo el banco en su último Informe de Política Monetaria.

En una conferencia de prensa posterior, Macklem enfatizó que el compromiso del banco central es no aumentar las tasas de interés antes de que la economía se recupere por completo, y que cualquier alza futura reflejaría las condiciones económicas en ese momento.

Más agresivo que la Fed

La Reserva Federal, por el contrario, dice que no comenzará a reducir el ritmo de sus compras de bonos por US$ 120 mil millones mensuales hasta que vea "un progreso sustancial adicional" en el empleo y la inflación. Los economistas encuestados por Bloomberg antes de la reunión de marzo de la Fed no esperaban que eso sucediera hasta 2022.

Las revisiones de crecimiento de Macklem acercan al banco central de Canadá a las proyecciones de los economistas. Los mercados ya habían traspasado a precios un aumento de tasas en 2022 antes de los cambios del miércoles. Los inversionistas también habían anticipado que la autoridad monetaria canadiense sería más agresiva que la Fed en su camino de normalización.

El comercio de swaps sugiere alrededor de 50% de posibilidades de un alza en Canadá en esta época del próximo año. Los contratos también reflejan expectativas de casi tres alzas en los próximos dos años y cinco en los próximos tres años.

El presidente de la Fed Jerome Powell, por su parte, ha tenido cuidado de evitar poner una fecha para comenzar a reducir las compras de activos en EEUU, aunque el vicepresidente Richard Clarida ha dicho que no espera que esos umbrales se alcancen este año.

Powell ha prometido advertir a los inversionistas cuando comience a debatir la fecha de un cambio. La autoridad querer evitar sorprender a los mercados y no desea repetir un incidente como la denominada “taper tantrum” de 2013, cuando la inesperada noticia de que la Fed estaba pensando en reducir sus compras envió a los mercados a un espasmo con negativas consecuencias económicas.