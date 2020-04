Chilenos cuentan cómo es pasar la cuarentena en la cada vez más golpeada París

Economía

El Banco de Francia anunció que el PIB del primer trimestre cayó a mínimos desde la Segunda Guerra Mundial, y durante la tarde el gobierno de Macron extendió el confinamiento una semana más.

Una semana particularmente dura es la que ha tenido Francia, que aunque en breve cumplirá un mes de cuarentena, en los últimos días ha empeorado sus números en materia sanitaria y económica, siendo el cuarto país en el mundo con más muertes y contagios, pero también alcanzando cifras de actividad que no se registraban desde la Segunda Guerra Mundial.

Hoy miércoles durante la tarde, el gobierno de Emmanuel Macron anunció que extenderá la cuarentena más allá del 15 de abril -día en que finalizaba el bloqueo-, y que el presidente se dirigirá el lunes a los ciudadanos, por cuarta vez desde el inicio de la crisis.

Pero en París, una de las ciudades más turísticas y visitadas de todo el mundo, no solo viven franceses. Macarena Herrera es una de ellas. Chilena de nacionalidad, se instaló en la capital del país europeo en julio de 2018. "A mi pololo, en ese tiempo, lo enviaron a trabajar a París y me invitó para vivir la experiencia juntos" cuenta Herrera, quien meses después se casó y se trasladó a vivir a Europa.

La periodista de profesión actualmente estudia un máster en Estrategia y Comunicación digital y al mismo tiempo trabaja en Superprof, startup que busca ayudar a las personas a encontrar profesores particulares.

Sus días de oficina junto a sus compañeros cambiaron por teletrabajo y clases online, acompañada de libros, yoga, bordados, series, cocina y videollamadas. "Todo eso me ha ayudado muchísimo", afirma Herrera, quien agrega que "es difícil estar lejos de tu país en estas circunstancias, lejos de tu familia".

Desde el 16 de marzo, día en que comenzó a regir la cuarentena en su país actual, Herrera ha salido dos veces de su departamento a comprar comida. "Hay más de 100 mil personas contagiadas en Francia, así que mejor ser exagerada y evitar al máximo cualquier contacto", señala, y relata que las personas respetan las medidas impulsadas por el gobierno, y que, por ejemplo, todos mantienen por lo menos un metro de distancia entre sí.

La chilena también destaca la existencia de leyes que protegen a los trabajadores de despidos injustificados, o que ante la reducción de horas laborales los ciudadanos reciben el 84% de su sueldo. "Son pequeños detalles que verdaderamente hacen la diferencia y eso también te hace sentir más segura ante este tipo de situaciones, como lo es una pandemia", asegura, y comenta que en los últimos días "me ha llamado la atención que cada día la gente aplaude con más fuerza al personal sanitario y público".

Casi 47 años viviendo en París

Distinta es la historia de Jorge Vásquez, quien si bien nació en Chile, ya es francés. En 1974, con solo 10 años, se trasladó a vivir a París, ciudad en la que reside hasta hoy. Estudió arqueología pero su desarrollo profesional está ligado a la restauración, y hace siete años trabaja en el Museo del Louvre, donde es el responsable del Departamento de Antigüedades Orientales.

Viviendo en París y con una vida ligada a la industria del turismo, el coronavirus ha cambiado sus jornadas. El viernes 13 de marzo asistió a trabajar por última vez, ya que fue el último día que el famoso recinto estuvo abierto al público por decisión del Ministerio de la Cultura, y desde la semana siguiente se hizo oficial la cuarentena en París.

"No se puede trabajar. No estamos de vacaciones, no estamos tampoco en ausencia por enfermedad, estamos en una cosa nueva", indica Vásquez, y explica que de todas formas recibe su salario completo.

Como miles de personas en el mundo, el chileno se enfrentó a los síntomas del coronavirus y también a una respuesta por parte de su sistema de salud. "Yo presumo que me contagié con el coronavirus, pero no me quisieron hacer el test, porque no habían disponibles", recuerda Vásquez. Ante la falta de atención, llamó a un médico particular que no accedió a realizar una consulta presencial por lo que se llevó a cabo de manera virtual.

Hace una semana dejó de presentar los síntomas, por lo que ha retomado algunas actividades. Por ejemplo, día por medio sale de su departamento a realizar compras -siempre con mascarilla y guantes- e indica que si bien hay más gente que también sale a la calle, todas las personas respetan las distancias de un metro por lo menos, por lo que no se producen filas ni contactos innecesarios.

"Uno está aprovechando la vida, con los vecinos, con mi amigo con quien vivo, hay mucha solidaridad", cuenta Vásquez, y destaca que antes de cerrar, los restaurantes y las florerías regalaron sus productos a las personas del barrio. Además, comenta que todos los días a las 8 de la noche, los vecinos aplauden a los equipos médicos para celebrar la labor que están cumpliendo.

Pero más allá de lo "particular" que ha sido su experiencia, proyecta que en los próximos meses "la situación será difícil económicamente". Su fuente laboral, el museo, recibe 10 millones de turistas al año, pero hay total incertidumbre respecto a lo que pasará con eso. "Sabemos que vamos a entrar en recesión, tendremos menos trabajo, no sabemos qué nos depara el futuro", dice.

Sin embargo, Vásquez afirma que "económicamente me siento tranquilo, porque para mí no debería cambiar nada. No estoy seguro, siempre puede cambiar algo y me pueden echar, pero sería algo muy raro".