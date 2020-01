China firmará acuerdo de "Fase Uno" con EEUU la próxima semana

Economía

El viceprimer ministro, Liu He, visitará Washington del 13 al 15 de enero.

El viceprimer ministro chino Liu He, jefe del equipo de negociación del país en las conversaciones comerciales entre China y Estados Unidos, firmará el acuerdo de "Fase Uno" en Washington la próxima semana, dijo hoy el Ministerio de Comercio.

Liu visitará Washington del 13 al 15 de enero, dijo Gao Feng, portavoz del Ministerio de Comercio.

Los equipos de negociación de ambas partes permanecen en estrecha comunicación sobre los arreglos particulares de la firma, dijo Gao a los periodistas en una rueda de prensa.

El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo el 31 de diciembre que el acuerdo de la llamada "Fase Uno" con China se firmará el 15 de enero en la Casa Blanca. Trump también dijo que firmaría el acuerdo con "representantes de alto nivel de China" y que más tarde viajaría a Beijing para comenzar las conversaciones sobre la siguiente fase.

Se espera que el acuerdo alcanzado el mes pasado reduzca los aranceles e impulse las compras chinas de productos agrícolas, energéticos y manufacturados estadounidenses, al tiempo que aborda algunas disputas sobre propiedad intelectual.

Pero no se ha hecho pública ninguna versión del texto, y los representantes chinos todavía no se han comprometido públicamente con puntos clave como el aumento de las importaciones de bienes y servicios estadounidenses en US$ 200 mil millones en dos años.

EEUU inició una guerra comercial contra Beijing hace un año y medio argumentando prácticas comerciales desleales de China, como el robo de propiedad intelectual estadounidense y subsidios que benefician injustamente a empresas estatales chinas.