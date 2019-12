Demócratas dicen que Trump es un peligro para democracia y republicanos critican proceso juicio político

Economía

Los demócratas buscaron este lunes reforzar su caso para acusar al presidente Donald Trump, describiendo su presión sobre Ucrania para investigar a un rival político como un "peligro claro y presente" para que haya elecciones libres y justas, así como contra la seguridad nacional.

En una audiencia que podría sentar las bases para una votación esta semana sobre cargos contra Trump para un juicio político, el principal demócrata del Comité Judicial de la Cámara de Representantes dijo que había pruebas exhaustivas de la mala conducta por parte de Trump.

"La evidencia muestra que Donald J. Trump, el presidente de Estados Unidos, hizo valer sus intereses por encima de los de su país. Ha violado sus responsabilidades más básicas con el pueblo. Ha incumplido su juramento", dijo Jerrold Nadler.

Los republicanos respondieron acusando a los demócratas de embarcarse en un proceso para destituir a Trump de su cargo sin ninguna prueba de que abusó de su poder, obstruyó al Congreso o cometió otros delitos. "La presunción se ha convertido en el estándar en lugar de la verdad", dijo Doug Collins.

Los republicanos afirmaron que no hay evidencia directa de que Trump retuviera US$ 391 millonesen ayuda militar a Ucrania o de una reunión de la Casa Blanca con su homólogo ucraniano para que Kiev investigara al ex vicepresidente Joe Biden y a su hijo Hunter.

Joe Biden está buscando la nominación demócrata para enfrentar a Trump en las elecciones presidenciales de 2020. El mandatario republicano niega haber actuado mal y ha calificado la investigación como una caza de brujas.

Si Trump es acusado por la Cámara bajo control demócrata, se llevaría a cabo un juicio en el Senado dominado por los republicanos, donde se necesitaría una mayoría de dos tercios para destituir al presidente. Una condena se considera improbable.

Se espera que el panel de la Cámara vote a fines de esta semana si presentar cargos formales y enviar el caso al pleno de la Cámara. Ningún republicano de la Cámara se ha mostrado a favor de acusar a Trump.

La Casa Blanca se ha negado a participar en las audiencias porque dice que el proceso es injusto.