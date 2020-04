El acuerdo entre la OPEP y Rusia reduce la producción de petróleo en 10 millones de barriles por día

Economía

Los detalles completos del acuerdo final, que se espera sea anunciado después de la reunión del G20 del viernes, tienen el potencial de desconcertar aún más a los mercados, ya que muchos operadores temen un fraude diplomático.

La OPEP y Rusia acordaron el jueves hacer recortes profundos a la producción de petróleo, poniendo fin a una guerra de cuotas de mercado de una semana que presionó aún más los precios que ya se tambalean por el mayor colapso de la demanda en la historia.

Pero la reacción del mercado fue castigadora después de que surgieron detalles de la propuesta, que para las 9 de la noche en Viena aún no había sido acordada formalmente por los ministros de la OPEP.

El índice de referencia mundial Brent revirtió un repunte cercano al 11% para cerrar un 4% a US$ 31,48 por barril. Los comerciantes dudaron de que los recortes compensarían la caída de la demanda resultante de la pandemia de coronavirus y cuestionaron si los productores no pertenecientes a la OPEP contribuirían.

Los productores de petróleo acordaron un recorte de producción de 10 millones de barriles por día, con mucho, el mayor acuerdo de suministro en la historia y equivalente a aproximadamente el 10% de la demanda anterior a la crisis, luego de la presión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Los recortes disminuirían con el tiempo, terminando en abril de 2022, según el plan.

Arabia Saudita y Rusia, los dos mayores productores del acuerdo, acordaron reducir unos 5 millones de barriles diarios. Otros productores de Opec acordaron eliminar 5 millones de b/d adicionales. El cartel pidió a Estados Unidos y Canadá, entre otros países, que reduzcan otros 5 millones de barriles diarios cuando los ministros de energía del G20 celebren una reunión extraordinaria el viernes.

Si bien las esperanzas de un acuerdo de suministro global han respaldado los precios durante la semana pasada, los comerciantes vendieron a medida que el resultado se hizo más claro, al juzgar que no sería suficiente para compensar la pérdida de casi un tercio del consumo mundial como resultado de bloqueos y prohibiciones de viaje. La demanda global fue de más de 100 millones de barriles diarios antes de la pandemia.

El secretario general de la OPEP, Mohammad Barkindo, describió el coronavirus como una "bestia invisible" que había creado una perspectiva de oferta y demanda "horrible" para la industria petrolera "más allá de cualquier cosa que hayamos visto antes".

El crudo Brent en un momento se recuperó a un máximo de US$ 36,40 por barril poco después de que comenzara la reunión, según informes de que Rusia y Arabia Saudita podrían liderar el cartel en recortes de hasta 20 millones de barriles por día.

En cambio, Riad y Moscú, que intercambiaron dichos en los días previos a la videoconferencia, acordaron, después de varias horas de discusión, reducir la producción en aproximadamente un 22%, desde una línea de base de 11 millones de barriles por día. Antes de que comenzara la guerra de precios, Arabia Saudita producía alrededor de 9.7 millones de barriles diarios, pero rápidamente aumentó el suministro a un máximo récord de 12.3mb / d.

"Un recorte en el título de 10 millones de b / d plantea algunas preguntas difíciles", dijo Bill Farren-Price de RS Energy Group. "La más importante es: ¿por qué Rusia y Arabia Saudita continuarían suscribiendo el parche de esquisto de EEUU a un costo considerable para sus propias exportaciones y con poca garantía sobre el impacto de tal movimiento en los precios? Esto presionará aún más a Estados Unidos para que prometa sus propios recortes mañana en el G20 ".

La propuesta reduciría gradualmente los recortes, con 10 millones de b / d eliminados hasta mayo y junio, antes de que los recortes caigan a 8 millones de b / d hasta fin de año y 6 millones de b / d a partir de entonces hasta abril de 2022.

La incapacidad de apuntalar el mercado extenderá aún más el miedo en una industria que ya lucha por adaptarse a una caída de los precios de más del 50% desde el comienzo del año.

El sector de esquisto de EEUU se enfrenta a quiebras generalizadas, mientras que la industria en general teme el cierre forzado de la producción, que puede causar daños a largo plazo en los campos. Se prevé que la capacidad de almacenamiento se verá superada a nivel mundial en unos meses. Se podrían perder millones de empleos en todo el mundo, mientras que los presupuestos de los productores más pobres como Nigeria y Angola se cayeran justo cuando necesitan financiar su respuesta a la pandemia.

Trump presionó a Rusia y al miembro más grande de la OPEP, Arabia Saudita, para forjar un pacto para recortar entre 10 y 15 millones de barriles por día de producción, denunciando una guerra de precios lanzada después de que los dos se cayeron a principios de marzo sobre cómo responder a la crisis. Tanto Riad como Moscú han insistido en que otros países, incluido Estados Unidos, participen en el nuevo acuerdo.

El punto de referencia estadounidense West Texas Intermediate registró el jueves un giro de peak a valle de más de US$ 5 por barril, alcanzando un máximo de US$ 28,36 antes de caer a US$ 23,24, una caída de más del 5% en el día.

Estados Unidos ha indicado que es probable que su propia producción disminuya de todos modos debido a la caída precipitada de los precios, pero no está en condiciones de exigir recortes debido a las leyes antimonopolio, incluso si así lo desea.

Las autoridades rusas habían rechazado lo que veían cuando Estados Unidos y otros países, como Canadá, disfrazaban los descensos en la producción natural, pero parecían aceptar esta realidad el jueves.

Helima Croft, de RBC Capital Markets, dijo que esperaba que cualquier acuerdo "produzca un acuerdo marco amplio para frenar la producción en un gran número de titulares", pero que es probable que "sea corto en detalles concretos como la duración, el cronograma de implementación y los mecanismos de aplicación".

Parte del plan es pedir a los países consumidores en la reunión del G20 del viernes que contribuyan comprando petróleo barato para sus reservas estratégicas, proporcionando un impulso a la demanda y luego incluyendo esos barriles dentro de un objetivo colectivo de 15 millones de barriles diarios, según las personas faniliarizadas con las conversaciones.