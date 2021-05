"El Ángel de la Muerte": fin de polémica norma fiscal podría arrebatar miles de millones a herederos de mayores fortunas de EEUU

Economía

Si el presidente Joe Biden consigue su objetivo de cerrar el vacío legal, los descendientes de Jeff Bezos tendrían que pagar US$ 36 mil millones en impuestos al momento de recibir su legado patrimonial.

Jeff Bezos tiene una exesposa, una novia, cuatro hijos y miles de millones de razones para estar atento a si la reforma fiscal de Joe Biden es aprobada en el Congreso. Los herederos del fundador de Amazon podrían tener que pagar más de US$ 36 mil millones si el presidente logra cerrar un vacío que ayuda a los ricos a transferir gran parte de sus fortunas libres de impuestos al morir.

Según las reglas actuales, quienquiera que herede las acciones de Amazon que Bezos compró en 1994 por US$ 10 mil y que ahora valen US$ 180 mil millones, se puede acoger al llamado step-up in base (paso arriba en la base tributaria), eliminando cualquier pago a las ganancias de capital. El plan de Biden cerraría esa laguna y aplicaría el impuesto a las ganancias de capital máximo inmediatamente cuando los activos se transfieran a los herederos. Si la tasa aumenta del actual 20% para participaciones como la de Bezos a 39,6% como pide Biden, la factura de impuestos también lo haría.

Para Bill y Melinda Gates, quienes anunciaron el lunes su divorcio, un cambio en la regla del step-up podría ser menos costoso. La fortuna de Gates, valorada en US$ 145.800 millones, es más antigua y ya vendieron o donaron gran parte de su participación en Microsoft. Pero quedan US$ 26 mil millones en acciones de Microsoft y no está claro cómo gestionará la pareja sus activos.

El Congreso estima que el step-up de la base tributaria a los activos heredados le cuesta al gobierno cerca de US$ 43 mil millones al año. Poner fin a esta práctica y aumentar la tasa equivaldría a la mayor restricción a la riqueza dinástica en décadas, alterando un panorama económico estadounidense dominado por unas pocas familias ricas.

La propuesta está lejos de convertirse en ley, a pesar de que los demócratas controlan ambas cámaras del Congreso, ya que amenaza a los donantes adinerados de ambos partidos que han presionado en su contra. Pero los defensores dicen que deshacerse de la regla, conocida por los planificadores patrimoniales como el “Ángel de la Muerte”, es crucial para lograr la visión de Biden de equidad fiscal. De lo contrario, los economistas proyectan que el aumento propuesto en la tasa impositiva máxima sobre las ganancias de capital alentaría aún más la retención de los activos hasta la muerte, lo que reduciría los ingresos para el Tesoro.

La regla del step-up permite a los inversionistas transferir activos a herederos prácticamente libres de impuestos, lo que aumenta el valor imponible de una propiedad a su valor justo de mercado en el momento en que se hereda. Un beneficiario que herede una casa de US$ 1 millón comprada por US$ 100 mil dos décadas antes no tendría ganancias de capital. Si luego vende por US$ 1,5 millón, solo paga impuestos sobre US$ 500 mil. La regla también se aplica a las acciones de Amazon, que han subido más de 200.000% desde salida a bolsa en 1997, así como a otros activos apreciados.

El Comité Conjunto de Impuestos, un brazo no partidista del Congreso, estima que las ganancias de capital libres de impuestos sobre los activos heredados ascienden a cientos de miles de millones de dólares al año. Aproximadamente la mitad de las ganancias no realizadas pertenecen al 1% más rico, según un análisis de datos en la Encuesta de Finanzas del Consumidor de la Junta de la Reserva Federal. Y las ganancias de capital acumuladas y no realizadas representan aproximadamente 40% de la riqueza del 1% más adinerado, según muestran los datos de la Fed.

La regla del step-up ha sido criticada como un motor subsidiado por el gobierno para amasar fortunas dinásticas y una causa de creciente desigualdad económica. Incluso algunos prominentes planificadores patrimoniales dicen que la disposición, promulgada hace un siglo para evitar la doble tributación en un momento en que el impuesto patrimonial tenía pocas exenciones, ha sobrevivido más allá de su objetivo original.

Asesoría tributaria sofisticada

Los abogados de multimillonarios han desarrollado sofisticadas estrategias para evitar el impuesto al patrimonio, lo que hace que el step-up sea una bendición absoluta. “Es una laguna enorme”, dijo Jonathan Blattmachr, abogado de fideicomisos y patrimonios y asesor principal de Pioneer Wealth Partners, una firma de consultoría financiera para clientes de alto patrimonio y family offices.

Los republicanos y algunas organizaciones empresariales han criticado la propuesta de Biden. Un estudio de Ernst & Young encargado por Family Business Estate Tax Coalition predijo que eliminar la regla podría costar decenas de miles de puestos de trabajo al año y recortar US$ 10 mil millones del PIB anual.

Quienes se oponen al plan dicen que los ultrarricos evitarían en gran medida la carga, porque pueden pagar una planificación patrimonial sofisticada, y recaería principalmente en las pequeñas empresas y granjas familiares, que podrían tener que venderse para pagar los impuestos.

"Revocar el step-up podría tener un impacto dramático en los pequeños fabricantes de todo el país, lo que podría obligar a las familias a liquidar negocios, apalancar activos o despedir empleados para cubrir el impacto fiscal", dijo Chris Netram, vicepresidente de política económica nacional e impositiva de la Asociación Nacional de Fabricantes, que apoyó los recortes de impuestos de 2017 del presidente Donald Trump.

El plan de Biden abordó algunas de esas preocupaciones al excluir el primer US$ 1 millón en activos apreciados heredados de los impuestos a las ganancias de capital y eximir a las granjas familiares y las pequeñas empresas en los casos en que los herederos continúen desarrollándolas.

El plan ha sido aplaudido por los progresistas, que durante mucho tiempo han pedido el fin del trato preferencial otorgado a las ganancias de capital. Frank Clemente, director ejecutivo de Americans for Tax Fairness, un grupo de defensa aliado con los sindicatos, dijo que la brecha entre los impuestos sobre el trabajo y el capital es fundamentalmente injusta y el plan de la administración simplemente busca "gravar la riqueza tal como el trabajo".

“Nuestro código tributario de dos niveles, con un código para los estadounidenses de clase trabajadora y otro lleno de exenciones especiales para las personas en la cima, ha destruido la confianza pública en nuestra estructura tributaria que debe arreglarse”, dijo el demócrata de New Jersey Bill Pascrell, presidente del Subcomité de Supervisión de Medios y Arbitrios de la Cámara. "Esta laguna es una de las principales causas de un sistema fallido".

El presidente Barack Obama presentó una versión del plan de Biden en 2015, pero murió en un Congreso controlado por los republicanos.

El dinero detrás del lobby

Cualquier cambio sustancial en la regla del step-up podría alterar la planificación financiera de las familias más ricas de Estados Unidos, incluidas las técnicas que utilizan para evitar incurrir en ganancias de capital durante décadas.

"En la medida en que exista la capacidad de evitar el impuesto, esa seguirá siendo una opción", dijo Chye-Ching Huang, directora ejecutiva del Centro de Derecho Fiscal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York. "Hay formas de redactarlo y aplicarlo para que no permita refugios fiscales grandes e ineficientes".

Actualmente, las personas adineradas que necesitan efectivo pueden solicitar préstamos utilizando acciones como garantía, en lugar de vender acciones, lo que generaría un cobro de impuestos. La técnica permite a los multimillonarios financiar su estilo de vida y luego pasar sus activos a sus herederos sin realizar las ganancias de capital.

Larry Ellison, el fundador de Oracle que compró la sexta isla más grande de Hawái en 2012, tenía US$ 17.500 millones en acciones comprometidas para estos préstamos en septiembre, según muestran las cifras de un reporte de la compañía. La estrategia también ha sido utilizada por Elon Musk, la segunda persona más rica del mundo, y Sumner Redstone, el expresidente de Viacom que murió en agosto. Si cambia la regla del step-up, los impuestos a las ganancias de capital sobre los activos de estos multimillonarios se activarían con su muerte.

Cuando el cofundador de Apple, Steve Jobs, falleció en 2011, su fortuna de US$ 10 mil millones era relativamente pequeña en comparación con los multimillonarios tecnológicos de hoy. Sin embargo, el step-up resultó útil para sus herederos.

La mayor participación de Jobs estaba en Walt Disney, que le otorgó acciones tras la compra de Pixar en 2006, el estudio de animación que Jobs le había comprado al cineasta George Lucas dos décadas antes. Cuando Jobs murió, sus acciones de Disney valían US$ 4.500 millones, y sus acciones de Apple valían alrededor de US$ 2.100 millones.

Entre las dos tenencias, había al menos US$ 5 mil millones de ganancias de capital libres de impuestos en el momento de su muerte, lo que significa que el step-up le ahorró a su familia más de US$ 750 millones en impuestos. La fortuna de Jobs pasó a su esposa Laurene Powell Jobs, cuya riqueza desde entonces ha aumentado a US$ 22 mil millones, ubicándola en el puesto 80 de las personas más rica del mundo, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg.

Las familias más ricas de la nación han gastado millones de dólares presionando al Congreso en los últimos años para frenar los intentos de aumentar los impuestos sobre la riqueza heredada, y esos esfuerzos a menudo han dado sus frutos.

Los miembros de la familia Mars, que construyeron un imperio de dulces y cuidado de mascotas, ayudaron a liderar la lucha contra el impuesto a la herencia durante la presidencia de George W. Bush y han seguido presionado desde entonces, según los registros del Congreso.

Cuando Forrest Mars Jr. murió en 2016, dejó a sus herederos una fortuna de más de US$ 25 mil millones. Hoy, seis miembros de la familia se encuentran entre las 500 personas más ricas del mundo, según el índice de Bloomberg, y comparten una fortuna combinada de más de US$ 130 mil millones.

Desincentivo a la venta de activos

Los funcionarios de la administración dicen que mantener la regla socavaría el esfuerzo por obtener más ingresos de los ricos a través de mayores impuestos sobre los ingresos por inversiones.

Una estimación publicada por Penn Wharton Budget Model, un grupo de investigación de política fiscal no partidista de la Wharton School de la Universidad de Pensilvania, encontró la semana pasada que elevar la tasa máxima de ganancias de capital a 39,6% generaría US$ 113 mil millones en nuevos ingresos durante la próxima década, pero solo si el step-up es severamente restringido. Si la política permanece sin cambios, aumentar la tasa de ganancias de capital motivaría a más personas ricas a evitar vender activos antes de su muerte, lo que le costaría al Tesoro US$ 33 mil millones en ingresos perdidos durante diez años, encontró el estudio.

Otro estudio publicado en enero por la Oficina Nacional de Investigación Económica dice que un aumento en la tasa máxima de ganancias de capital podría generar más ingresos de lo que estima el Congreso porque los propietarios de activos tienen menos flexibilidad sobre cuándo realizar la ganancia. Eliminar el step-up disminuiría aún más la flexibilidad, según el estudio.

Pero incluso si se adopta el plan de Biden, los abogados fiscales y los contadores probablemente encontrarán formas de aumentar la flexibilidad mediante el uso de donaciones de caridad y nuevas estrategias de planificación patrimonial.

“La historia de los esfuerzos por gravar a los ricos es que siempre encontrarán formas de eludir los impuestos”, dijo John Ricco, autor del estudio de Wharton. "Esto ciertamente reducirá las oportunidades de evasión, tal vez no tanto como esperan los defensores de la propuesta de Biden, pero tendrá algún efecto".