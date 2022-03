FMI ya no considera default de Rusia como un evento improbable

Economía

El Fondo Monetario Internacional se unió a un creciente grupo que advierte sobre el riesgo de que Rusia incumpla sus obligaciones de deuda luego de su invasión a Ucrania.

Un default de pago de Rusia ya no es "un evento improbable", dijo el jueves la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, a los periodistas. "No es que Rusia no tenga dinero, Rusia no puede usar este dinero", y agregó que las sanciones sin precedentes contra la nación dificultarán que el país convierta sus activos de reserva del FMI, conocidos como derechos especiales de giro, en moneda.

Fitch Ratings dijo esta semana que el default de los bonos por parte de Rusia es "inminente" como resultado de las medidas introducidas desde que estalló la guerra. La negociación de swaps de default crediticio, utilizados para asegurarse contra el incumplimiento de pago, se ha disparado y sugiere que existe un 71% de probabilidad de default dentro de un año y de un 81% dentro de cinco años.

Los inversionistas y operadores han estado tratando de entender si los swaps de default crediticio podrían liquidarse si Rusia paga su deuda externa en rublos después de que el presidente, Vladímir Putin, firmó un decreto durante el fin de semana que permite al Gobierno y a las empresas rusas hacerlo.

Rusia tiene cupones por valor de US$117 millones en bonos en dólares que vencen el 16 de marzo y que, eventualmente, podrían activar swaps si se pagan en moneda local.

Georgieva dijo que, si bien los miembros del FMI están muy preocupados por la guerra, no ha habido discusión en la junta sobre la suspensión de la membresía de Rusia en el Fondo. El país tendría que ser excluido sobre la base de una violación de sus obligaciones económicas basadas en los artículos del acuerdo del FMI, y hasta este punto la nación está cumpliendo con sus obligaciones, dijo.