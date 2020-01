JPMorgan y Citi celebran en el inicio de la temporada de resultados de EEUU, mientras que Wells Fargo decepciona

Economía

Citigroup fue el banco con mejor desempeño tras aumentar su ingreso fijo en 49% respecto del mismo lapso del año anterior.

Como es tradicional, la banca dio inicio a la temporada de resultados del cuarto trimestre en Estados Unidos. JPMorgan fue el primero en reportar y lo hizo con sorpresa, ya que las cifras entregadas superaron las estimaciones del mercado. Lo mismo que Citigroup. Sin embargo, Wells Fargo reportó una fuerte caída en sus utilidades, las cuales se redujeron a la mitad desde el año anterior.

JPMorgan indicó que las robustas cifras del negocio de intermediación y suscripciones de seguros compensaron la debilidad del segmento de banca del consumidor impulsaron las utilidades trimestrales. La ganancia neta del mayor banco de Estados Unidos aumentó a US$ 8.520 millones, o US$ 2,57 por acción, en el trimestre finalizado el 31 de diciembre, lo que se comparan con una utilidad de US$ 7.070 millones, o US$ 1,98 por papel, en el mismo período del año anterior. Las ventas netas se incrementaron en 9% a US$ 29.210 millones.

Analistas esperaban que el banco ganara US$ 2,35 por acción, sobre una facturación total de US$ 27.940 millones, según datos de Refinitiv.

Las acciones de JPMorgan operaban con un alza de casi 2% en los negocios previos a la apertura de Wall Street.

La solidez del negocio de intermediación de bonos impulsó los ingresos totales del segmento, lo que alivió la preocupación por el impacto de la disputa comercial entre Estados Unidos y China, y la ralentización de la economía mundial.

"Aunque enfrentamos constantemente temas geopolíticos complejos, el crecimiento mundial se ha estabilizado, aunque a un nivel menor, y la resolución de algunos temas apoyaron a nuestros clientes y al mercado hacia fines de este año", dijo el presidente ejecutivo de JP Morgan, Jamie Dimon, en un comunicado.

Los ingresos por operaciones de renta fija se dispararon 86% a US$ 3.400 millones respecto al mismo período del año anterior, cuando unas condiciones volátiles impactaron a los mercados de deuda. La facturación del segmento de acciones aumentó 15% a US$ 1.500 millones.

Los ingresos de banca del consumidor descendieron 2% a US$ 6.400 millones, golpeados en buena parte por menores márgenes de depósitos.

Primero en carrera

A pesar de las buenas cifras de JPMorgan, Citigroup lo superó y a las expetivas de los analistas también. La entidad reportó un aumento de su ingreso fijo en 49% respecto del cuarto trimestre del año anterior, debido a los fuertes ingresos comerciales de renta fija y una mayor actuación de las ventas del negocio de consumo de la firma.

El banco dijo que los buenos resultados reflejan una recuperación desde el cuarto trimestre de 2018 junto con un "sólido desempeño, particularmente en las tasas y los productos diferenciales", consignó CNBC.

Sin embargo, ese fuerte resultado fue compensado levemente por una disminución del 23% en el comercio de acciones a medida que el entorno de derivados se vuelve "más desafiante".

El negocio de consumo del banco también aumentó sus resultados, ya que su división global de banca de consumo recaudó US$ 8,5 mil millones. Eso es un aumento del 5% respecto al lapso del año anterior.

El CEO de Citigroup, Michael Corbat, dijo que "la franquicia de consumo de EEUU experimentó un fuerte crecimiento continuo en las tarjetas de marca y mantuvo su impulso para atraer depósitos digitales", en un comunicado. Agregó que "nuestras ganancias de US$ 5 mil millones para el cuarto trimestre marcaron un fuerte final para 2019".

Además, la firma obtuvo una ganancia anual de US$ 8,04 por acción. Es decir, un alza de 21% respecto a 2018.

Las acciones de Citigroup están saliendo de su mejor año desde 1999, aumentando más del 53% en 2019. Esas ganancias superaron a las de los bancos rivales JPMorgan Chase, Wells Fargo y Bank of America.

Golpe para Wells Fargo

Por su parte, Wells Fargo informó esta mañana que las ganancias del cuarto trimestre cayeron debido a las persistentes bajas en las tasas de interés y los cargos por litigios, consignó CNBC.

Las ganancias trimestrales del banco fueron de US$ 2,87 mil millones, en comparación con los US$ 6,06 mil millones en el período del año anterior. En detalle, cada acción fue transada por 93 centavos, muy por debajo del pronóstico de Refinitiv, que estipulaba US$ 1,12 por papel.

Las acciones cayeron más del 2,5% luego de los resultados financieros indicó el medio.

El escándalo de ventas minoristas que ha impactado a Wells Fargo desde 2016 sigue pasando la cuenta: la compañía reservó un cargo de US$ 1,5 mil millones por costos legales vinculados a litigios a raíz de sus problemas de cuentas falsas, entre otros.

Además, los ojos están puestos sobre la firma, ya que los resultados marcan el fin del primer semestre Wells Fargo bajo la dirección del nuevo director ejecutivo, Charles Scharf, que asumió en octubre en reemplazo de Tim Sloan, acusado de una serie de problemas regulatorios que han provocado pérdidas.

"Wells Fargo es una franquicia maravillosa e importante que ha cometido algunos errores graves, y mi mandato es hacer los cambios fundamentales necesarios para recuperar la plena confianza y respeto de todas las partes interesadas", dijo Scharf en un comunicado de prensa.

Las acciones de Wells Fargo han subido solo un 7,6% en los últimos 12 meses en comparación con el 33% en Bank of America y el 36,9% en Citigroup.