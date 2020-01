Las exportaciones de China aumentan más de lo esperado en vísperas del acuerdo comercial con EEUU

Economía

Las economías más grandes del mundo firmarán mañana la primera fase del acuerdo comercial, lo que marcará una significativa relajación de la disputa que ha sacudido los mercados financieros en los últimos meses, aunque no su fin.

Las exportaciones de China aumentaron por primera vez en cinco meses en diciembre y más de lo esperado, lo que indica una modesta recuperación de la demanda, en un momento en que Beijing y Washington preparaban la tregua en su prolongada guerra comercial.

Las exportaciones de China en diciembre aumentaron un 7,6% en comparación al año anterior, según los datos aduaneros publicados el martes. El pronóstico medio de una encuesta de Reuters entre analistas había sido de un aumento de 3,2% en los envíos al exterior, después de la caída de 1,3% de noviembre.

Las importaciones también superaron las expectativas, al saltar un 16,3% con respecto al año anterior, impulsadas en parte por el aumento de los precios de las materias primas. La encuesta de Reuters había pronosticado un crecimiento del 9,6% frente al 0,5% de noviembre.

Si bien las comparaciones con el débil diciembre del año previo favorecen a ambas cifras, también apuntan a una mejora de la demanda, tanto a nivel mundial como en China, dijeron los analistas.

China registró un superávit comercial de US$ 46.790 millones en diciembre, comparado con el pronóstico de la encuesta de un superávit de US$ 48 mil millones, por encima del superávit de noviembre de US$ 37.930 millones.

Para el 2019 en conjunto, las exportaciones demostraron ser notablemente resistentes a las tensiones comerciales, con un aumento del 0,5%, mientras que las importaciones cayeron un 2,8%.