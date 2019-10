Nobel de Economía reconoce la lucha contra la pobreza usando evidencia científica

Economía

Abhijit Banerjee y Esther Duflo crearon el laboratorio para la superación de la pobreza J-PAL, que tiene su sede para Latinoamérica en Chile.

La investigación sobre nuevas aproximaciones para combatir la pobreza global se quedó con el Premio Nobel de Economía 2019. Abhijit Banerjee, Esther Duflo y Michael Kremer fueron los académicos galardonados con el argumento de haber desarrollado nuevos métodos de investigación experimentales para identificar las intervenciones políticas más eficaces y utilizarlas en la lucha en contra de la pobreza, a través de estudios de campo.

Banerjee y Duflo tienen un estrecho vínculo con Chile, ya que ambos crearon el Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL), el cual tiene sede para Latinoamérica y el Caribe aquí, de la mano del Instituto de Economía de la Universidad Católica.

El resultado fue muy bien recibido entre los econmistas. A través de su cuenta de Twitter, el estadounidense -y también Premio Nobel de Economía en 2008-, Paul Krugman, comentó: “Este es un premio muy alentador: economía basada en evidencia con un verdadero propósito social”.

El francés Thomas Piketty, en tanto, felicitó a los tres ganadores por el mismo medio: “Felicitaciones a Abhijit, Esther y Mike! Bien merecido!”.

Los ganadores

Michael Kremer es profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Harvard y es el pionero en los estudios de pobreza. A mediados de la década de los ‘90 realizó estudios de campo para explorar los problemas en Kenia, y con la colaboración de una ONG, comprobó que ni regalar textos ni comida ayudaba a mejorar los resultados. Años más tarde, Banerjee y Duflo realizaron ensayos similares.

Kremer es miembro de la Academia Estadounidense de Artes y fue nombrado líder mundial joven por el Foro Económico Mundial.

Las causas benéficas han sido el centro de su investigación, lo que lo ha llevado a ser fellow de investigación en Innovations for Poverty Action, y miembro de Giving What We Can, una sociedad internacional para la promoción del alivio de la pobreza.

Por su parte, Abhijit Banerjee y Esther Duflo están casados desde 2015 y ambos son profesores en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, su sigla en inglés).

Banerjee es un economista indio-estadounidense, cofundador de J-PAL y afiliado de investigación de Innovations for Poverty Action, además de miembro del Consorcio de Sistemas Financieros y Pobreza.

Fue presidente de la Oficina para la Investigación y el Análisis Económico del Desarrollo (Bread, su sigla en inglés) e investigador asociado de la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER), entre otros centros.

Pero quien dio la verdadera sorpresa fue Duflo, quien con 46 años se convirtió en la segunda mujer en recibir el Nobel de Economía, después de Elinor Ostrom en 2009, además de convertirse en la persona más joven con el título.

Mujer de economía

Francesa, protestante, de padre matemático y madre pediatra. La economista Esther Duflo es co-fundadora y directora del J-PAL, investigadora asociada en el NBER de EEUU y parte de la directiva del Bread. También dirige el programa de economía del desarrollo del think tank Center for Economic and Policy Research.

Jeanne Lafortune, directora de investigación del Instituto de Economía UC, trabajó con Duflo porque fue la guía de su tesis doctoral y comentó a DF que el premio “demuestra la calidad de su trabajo”, destacando que “trata de influir en la política pública y de hacer que la economía sirva para los más pobres, lo que la hace aún más merecedora de ese premio”.

Lafortune describió a Duflo como “una fuerza de la naturaleza”.

“Es una persona muy motivada por el bien público, por tratar de tener un impacto”, dijo.

“Estos profesores han estudiado lo que motiva a los economistas de verdad”, explicó y detalló que “es tratar de hacer que los seres humanos tengan el mejor nivel de vida posible, y eso no es solamente que los ricos sean ricos, sino que también que los pobres sean menos pobres”.

Por su parte, el senador de Evópoli, Felipe Kast, también resaltó el trabajo de los investigadores debido a su relación con la instalación de J-PAL en Chile.

“Muy emocionado al ver que el premio Nobel de Economía es entregado a estos tres economistas luchadores contra la pobreza usando evidencia científica, con quienes tuve la suerte de trabajar para abrir la oficina de J-PAL LAC en la facultad de economía de la UC, en San Joaquín”, dijo a través de Twitter.