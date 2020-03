Organización Mundial de la Salud declara al coronavirus como una pandemia

Economía

El Ministerio de Salud anunció que los casos en Chile llegan a 23.

"Debido a su propagación mundial, el coronavirus es ahora una pandemia" indicó este miércoles el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dándole un nuevo rango la virus de que se inició en China a fines del año pasado.

El máximo representante de la OMS señaló que "todos los países pueden cambiar el curso de esta pandemia" y pidió a los países intensificar las acciones para mitigar la propagación, proteger a las personas y trabajadores de salud, y salvar vidas.

Tedros enfatizó que "pandemia no es una palabra para usar a la ligera o descuidadamente. Es una palabra que, si se usa incorrectamente, puede causar un miedo irrazonable o una aceptación injustificada de que la lucha ha terminado, lo que lleva a sufrimiento y muerte innecesarios ".

Sin embargo, el líder de la OMS llamó a la calma al decir que "describir la situación como una pandemia no cambia la evaluación de la OMS sobre la amenaza que representa este coronavirus. No cambia lo que está haciendo la OMS, y no cambia lo que los países deberían hacer".

Además, aclaró que de los 118.000 casos reportados a nivel mundial en 114 países, más del 90% se encuentra en solo cuatro países, y dos de ellos -China y Corea del Sur-, con un "declive significativo" en sus cifras.

El director de la OMS recordó que si bien el mandato de la OMS es la salud pública, "estamos trabajando con muchos socios en todos los sectores para mitigar las consecuencias sociales y económicas de esta pandemia", ya que esta "es una crisis que afectará a todos los sectores, por lo que cada sector y cada individuo deben participar en la lucha".

Casos confirmados en Chile suben a 23

Paralelamente en Chile el ministro de Salud, Jaime Mañalich, minutos después de la declaración de la OMS salió a precisar el alcance de esta medida, señalando que esto va a permitir articular respuestas e indicaciones mucho más estrictas para el manejo de la enfermedad, "por ejemplo, el tránsito de personas y la asignación de financiamiento y fondos especiales", entre otras medidas.

Respecto la situación del país en este contexto, dijo que al día de hoy ya existen 23 confirmaciones de casos dentro de nuestras fronteras, todos ellos importados hasta el momento.

"Podemos hablar todavía de una situación de control en el país, pero estamos muy cerca de tener que indicar medidas de cuarentena focalizada en algún colegio o recinto cerrado y podemos pensar también que estamos muy cerca de ya no poder darle trazabilidad a los casos", advirtió.