Paren por favor!!! Ahora China contraataca y anuncia aranceles a EEUU por otros US$ 75 mil millones en bienes

China reveló hoy que tendría planificado aplicar aranceles en represalia sobre otros US$ 75 mil millones en bienes estadounidenses, y reanudar los impuestos del 25% a automóviles comprados a la primera economía mundial partir del 15 de diciembre, informa Bloomberg News citando al editor en jefe del diario oficialista chino Global Times.

En un tweet, Hu Xinjin dijo que, según información que él maneja, China tomará medidas en respuesta a los aranceles de EEUU por US$ 300 mil millones. Beijing revelará pronto el plan (...) China tiene municiones para golpear de vuelta. EEUU sentirá el dolor".

Based on what I know, China will take further countermeasures in response to US tariffs on $300 billion Chinese goods. Beijing will soon unveil a plan of imposing retaliatory tariffs on certain US products. China has ammunition to fight back. The US side will feel the pain.