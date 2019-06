Trump lanza ahora contra Francia y promete "hacer algo" por impuestos al vino de EEUU

Economía

El presidente de EEUU se había quejado de que la nación gala cobrara aranceles al vino estadounidense en el pasado, pero no había tomado acciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió "hacer algo" sobre el vino francés que dijo ingresa a su país sin pagar aranceles, mientras que la nación gala grava el vino estadounidense, asegurando que el acuerdo es injusto.

"Francia nos cobra mucho por el vino. Y nosotros les cobramos muy poco por el vino francés", reclamó en una entrevista hoy con periodistas de CNBC, tras haber visitado Normandía la semana pasada.

"Los productores de vino se me acercaron y dijeron: 'Señor, estamos pagando mucho dinero para colocar nuestros productos en Francia y estás permitiendo -haciendo referencia al país- que los vinos franceses, que son muy buenos, pero nosotros también tenemos vinos buenos, que entren al país de gratis. No es justo", relató.

"Y, ¿saben qué? No es justo. Haremos algo al respecto", agregó.

Trump se había quejado de que Francia cobrara aranceles al vino estadounidense en el pasado, pero no había tomado acciones. El presidente dijo en noviembre que es muy difícil para los productores de vino de su país vender en Francia, pero que EEUU les hace "fácil" la importación, y dijo que "eso debe cambiar".

Ambos jefes de Estado se reunieron la semana pasada en Normandía para conmemorar el aniversario 75 de la invasión D-Day. Se desconoce si los líderes discutieron sobre los impuestos al vino; tampoco mencionaron el asunto a los periodistas durante el encuentro. Trump hizo referencia a las relaciones entre las dos naciones, al decirle a Macron: "La relación entre nosotros dos, y también entre Francia y EEUU, ha sido excepcional".

EEUU cobra una tarifa de US$ 0,5 por cada 750 mililitros de vino importado y US$ 0,14 por botella de vino espumoso, según Wine Institute, un grupo de defensa para los enólogos de California. Los aranceles de la Unión Europea para vinos importados varían entre US$ 0,11 y US$ 0,29 por botella, según el grupo.

"Los altos aranceles constituyen la barrera más restrictiva para las exportaciones de vino de EEUU", dice el grupo en su sitio web.