Luego de pasar tres días hospitalizado tras contagiarse de coronavirus, el presidente Donald Trump volvió anoche a la Casa Blanca, y en su primer día de nuevo en funciones, no podía pasar desapercibido.

El mandatario estadounidense anunció esta tarde que le solicitó a los negociadores del gobierno -liderados por el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin- que pongan fin a las conversaciones por un nuevo plan de estímulo económico que estaban sosteniendo con los representantes demócratas, hasta después de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

Nancy Pelosi is asking for $2.4 Trillion Dollars to bailout poorly run, high crime, Democrat States, money that is in no way related to COVID-19. We made a very generous offer of $1.6 Trillion Dollars and, as usual, she is not negotiating in good faith. I am rejecting their...