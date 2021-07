Jeff Bezos llega al espacio en el "mejor día" de su vida

Jeff Bezos, fundador de Amazon y el hombre más rico del mundo, cumplió hoy su sueño de viajar al espacio a bordo de la nave New Shepard.

"El mejor día", dijo Bezos en el interior de la cápsula en la que volvió a tierra junto a otros tres pasajeros, en el que fue el primer vuelo tripulado de Blue Origin, la firma que el hombre más rico del planeta fundó en el año 2000 y con la que pone el pie en el llamado turismo espacial.

Liftoff is on track for 8:00 am CDT / 13:00 UTC. Live broadcast begins at T-90 minutes on https://t.co/7Y4TherpLr. A thread: pic.twitter.com/40zEgQyaCD