Apple cumple lo prometido: logra récord de ingresos a pesar de la caída de las ventas de iPhone

El gigante tecnológico entregó una guía optimista para fines de 2019 apoyado en servicios y wearables.

Apple cumplió con lo prometido para su tercer trimestre fiscal.

El gigante tecnológico entregó una guía optimista para el resto de 2019 y superó las estimaciones de los analistas con sus resultados para el período abril-junio, lo que sugiere un mayor impulso de lo esperado incluso en momentos en que las ventas de los iPhone se desaceleran.

La firma de Tim Cook logró un récord en sus ingresos de US$ 53.800 millones, un 1% más que hace un año y por encima de los US$ 53.400 millones esperados por los analistas.

Las ganancias por acción se ubicaron en US$ 2,18, una cifra 7% menor a la del mismo trimestre de 2018, pero por sobre las estimaciones. Las ganancias netas, en tanto, cayeron 12,8% a US$ 10 mil millones.

"Este es nuestro mejor trimestre terminado en junio de la historia, impulsado por ingresos récord de todos los tiempos de la unidad de servicios, un crecimiento acelerado de los wearables, un sólido desempeño del iPad y los Mac, y una mejora significativa en las tendencias de los iPhone", dijo Cook.

Tras el anuncio, las acciones de la empresa llegaron a subir 4,3% en operaciones fuera de rueda.

Guía a futuro

En su entrega de resultados, los de Cupertino apuntaron a que durante su cuarto trimestre fiscal -de julio a septiembre- obtendrán ingresos entre US$ 61 mil millones y US$ 64 mil millones; las estimaciones de consenso de Refinitiv apuntan a US$ 60.980 millones.

La proyección implica que Apple es optimista para el trimestre de septiembre, cuando lanza nuevos servicios para transmisión de video, juegos y su primera incursión en las tarjetas de crédito.

"Más allá del iPhone, la compañía está creciendo al 17%", dijo Luca Maestri, jefe de finanzas de Apple, a Financial Times. "Cuando se combinan servicios y wearables, categorías que casi no existían hace unos años, se combinan los dos negocios y se acercan al tamaño de una compañía Fortune 50, creciendo fuertemente a dos dígitos".

En el desglose de los datos, Apple informó que las ventas de su producto estrella -el iPhone- representaron poco menos de US$ 26 mil millones de los ingresos totales, o un 48%, el más bajo desde 2012.

En tanto, el negocio de servicios creció casi 13% a US$ 11.500 millones y los dispositivos portátiles aumentaron 48% hasta los US$ 5.500 millones.