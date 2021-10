Coca-Cola eleva pronóstico de ganancias por aumento en la demanda de refrescos

Multinacionales

Coca-Cola elevó el miércoles sus previsiones de ganancias para todo el año, ya que la reapertura de cines y restaurantes en Estados Unidos impulsó la demanda de sus refrescos, un resultado auspicioso que hacía que sus acciones subieran hasta un 3% en las operaciones previas al inicio de la sesión bursátil.

Los ingresos del negocio de Coca-Cola Co en América del Norte aumentaron un 13% en el tercer trimestre, ayudados por la reapertura de lugares públicos tras la rápida campaña de vacunación en Estados Unidos.

La empresa también elevó los precios para contrarrestar parte del impacto de los crecientes costos de los productos básicos y el transporte de carga.

Coca-Cola proyecta que sus ganancias anuales ajustadas por acción aumenten entre un 15% y un 17%, en comparación con un pronóstico anterior de un alza del 13% al 15%.

Los ingresos operativos netos ajustados aumentaron a US$ 10.040 millones en el tercer trimestre finalizado el 1 de octubre, desde US$ 8.650 millones en el mismo periodo del año anterior. Las estimaciones de analistas apuntaban a US$ 9.750 millones, según los datos de IBES de Refinitiv.