EEUU atrae a constructoras españolas con obras por más de US$ 110.000 millones

Multinacionales

ACS, Ferrovial, Sacyr, OHL y Acciona, entre otras empresas, ven en EEUU una gran plataforma de crecimiento con obras ferroviarias y de carreteras que suman unos US$ 110.000 millones.

EEUU dispone de una larga lista de proyectos de construcción que se encuentran en distintas fases de desarrollo que podrían ver la luz en los próximos dos años. Según los cálculos de la aseguradora Willis Towers Watson (WTW), el mercado estadounidense ofrece grandes oportunidades para las compañías españolas, con experiencia y buenas credenciales en el país. Entre los proyectos más ambiciosos destacan las obras de ferrocarriles y la renovación de buena parte de la planta aeroportuaria.

"Existen grandes expectativas, pero la pregunta es cómoda se van a a financiar todas estas grandes obras", asegura a EXPANSIÓN Paul Becker, responsable de grandes proyectos de WTW en Estados Unidos.

La firma, unos de los mayores bróker de seguros del mundo, trabaja en los grandes proyectos de construcción de EEUU, mercado en el que aprecia grandes necesidades de inversión, en un momento clave, a menos de un año de las elecciones a la Casa Blanca. En su opinión, uno de los grandes polos inversionistas del momento es Nueva York en plena renovación del ferrocarril metropolitano y con necesidades de mejora de las conexiones de la Gran Manzana con las zonas residenciales ribereñas del Hudson.

Además del plan de más de US$ 50.000 millones de la autoridad metropolitana (MTA), destaca el túnel ferroviario bajo el río Hudson que conecta Nueva York con New Jersey, una nueva infraestructura que discurre en paralelo al actual paso que explota la compañía ferroviaria Amtrak. El nuevo túnel y la reparación de los existentes conlleva inversiones de más de US$ 10.000 millones de dólares. El proyecto se encuentra en fase de estudio de ingeniería y necesita de respaldo económico federal y de autorizaciones regulatorias antes de su licitación. Se trata de una obra necesaria tras los daños ocasionados por el huracán Sandy en 2012. "Son proyectos complejos que todo apuntan que se van a licitar bajo la formula tradicional de Desing &Build (D&B)", aseguran en WTW.

Barreras de entrada

Por la experiencia de la aseguradora, los proyectos en EEUU son más viables bajo el sistema de contratación clásicos. En Estados Unidos, una de las grandes barreras de entrada es el sistema de aseguramiento y avales de los proyectos, conocido como bonding. "Las condiciones para acceder a estas coberturas se han endurecido", reconoce Agustín Barrenechea, responsable construcción de WTW para Europa. A pesar de estas condiciones, los grandes grupos españoles han convertido EEUU en un mercado estratégico. El mayor exponente es ACS que, a través de su media docena de filiales en el país, facturó hasta septiembre 12.062 millones de euros, el 41% de la cifra de negocio total de la empresa.

A pesar de los últimos sustos en proyectos de construcción en Georgia, Virginia, Carolina del Norte y Denver, Ferrovial se encuentra entre los mayores promotores de infraestructuras privado.

A distancia figuran compañías como Acciona, OHL y Sacyr, con una presencia cada vez más relevante, tanto en proyectos de construcción como en contratos relacionados con servicios públicos y de facility management. Recientemente, empresas de talla menor han conseguido romper las barreras de entrada. La gallega Copasa ganó en junio su primer contrato de carreteras en Texas.

Las grandes terminales aeroportuarias también suman miles de millones de euros de inversión programada para los próximos años. Los aeropuertos de Los Ángeles, Chicago, Dallas y Denver lideran los planes de modernización. A estos proyectos no solo se aproximan grupos constructores. La estatal Aena acaba de presentarse para precalificar como concesionario del aeropuerto de San Luis (Misuri).

La nota original, aquí.