¿Fusión para combatir el coronavirus? Laboratorio AstraZeneca se acerca a Gilead

Multinacionales

La firma británica es la más avanzada en el desarrollo de una vacuna para el Covid-19, mientras que su rival es el fabricante del único tratamiento aprobado en EEUU.

El laboratorio británico AstraZeneca se aproximó a su rival estadounidense Gilead Sciences para una posible fusión, lo que uniría a dos de las compañías que están a la vanguardia de los esfuerzos para combatir el Covid-19 y podría ser políticamente sensible, ya que los gobiernos tratan de controlar las posibles vacunas o tratamientos.

AstraZeneca -que junto a la Universidad de Oxford desarrolla una de las vacunas experimentales contra el coronavirus de más rápido avance- está evaluando de forma preliminar la compra de Gilead, fabricante del único tratamiento aprobado por Estados Unidos, dijeron personas familiarizadas con el asunto a Bloomberg. Si decidieran fusionarse, sería el mayor acuerdo en la industria.

AstraZeneca se puso en contacto el mes pasado con Gilead, el principal fabricante mundial de medicamentos para el VIH, pero la firma no estaba interesada en unirse a otra gran empresa farmacéutica, agregaron las fuentes. Si se combinan, las dos compañías tendrían un valor de

US$ 232 mil millones, en base a los cierres de las acciones del viernes. Con esto, superarían a Merck & Co y Pfizer cuyas capitalizaciones son de US$ 207 mil millones y US$ 200 mil millones, respectivamente.

Viejas presiones

Dos fuentes familiarizadas con el plan de AstraZeneca cuestionaron la lógica de un acuerdo, argumentando que el remdesivir de Gilead para los pacientes de Covid-19 era insuficiente para justificar la búsqueda de una unión que restaría valor al trabajo de AstraZeneca para una vacuna contra el coronavirus.

Algunos inversionistas también expresaron escepticismo sobre la lógica de la estrategia. Pero aún así, la sugerencia de una fusión es señal de que la industria está volviendo a los negocios de costumbre. Es poco probable que los tratamientos o vacunas contra el Covid-19 exitosos generen grandes ganancias, lo que significa que los laboratorios enfrentan el regreso de las viejas presiones para ganar escala e impulsar la innovación, o arriesgarse a convertirse en objetivos.

Peter Welford, analista de Jefferies, dijo en una nota que es poco probable un acuerdo dado el escaso fundamento estratégico de AstraZeneca en este momento, y debido a que Gilead está en medio de una restructuración. Andrew Baum, de Citi, planteó la posibilidad de objeciones políticas en EEUU y el Reino Unido.

AstraZeneca se formó por la fusión de 1999 entre la sueca Astra con la británica Zeneca. Nombres compuestos como GlaxoSmithKline y Bristol-Myers Squibb cuentan historias similares, mientras que Pfizer y Sanofi han sido compradores en serie.

Gilead, con sede en California, es el fabricante más exitoso de medicamentos antivirales en la historia reciente y casi un reflejo de AstraZeneca. Fundada en 1987, la compañía revolucionó la terapia contra el VIH a principios de los 2000 al empaquetar múltiples medicamentos en píldoras que se ingerían una vez al día. En 2013 lanzó Sovaldi, un fármaco innovador para el virus de la hepatitis C.