Goldman Sachs incumple estimaciones de ganancias por mayores costos

Multinacionales

Goldman Sachs Group Inc informó este miércoles ganancias trimestrales que incumplieron por un amplio margen las estimaciones de analistas, golpeado por la debilidad en su negocio de banca de inversión y mayores costos operacionales.

Las utilidades netas del banco aplicables a los accionistas comunes bajaron a US$ 1.700 millones en el trimestre terminado el 31 de diciembre, lo que se compara con US$ 2.320 millones un año antes. Las ganancias por acción descendieron a US$ 4,69 desde los US$ 6,04 por título.

Analistas en promedio esperaban ganancias de US$ 5,47 por acción, según las estimaciones de IBES de Refinitiv.

Los ingresos de la banca de inversión retrocedieron un 6% a US$ 2.060 millones, dañados por menores cobros por asesorías de fusiones y adquisiciones, así como una desaceleración en los préstamos corporativos.

Sin embargo, los ingresos totales netos escalaron un 23% a US$ 9.960 millones ya que tres de sus principales cuatro líneas tuvieron un sólido desempeño.

Los gastos operacionales de Goldman avanzaron un 42% a US$ 7.300 millones.

La provisión para pérdidas crediticias aumentó un 51% a US$ 336 millones en el cuarto trimestre, al tiempo que registró provisiones netas de US$ 1.240 millones para 2019, principalmente debido a costos legales relacionados al litigio por el fondo estatal de Malasia 1MDB.