Jeff Bezos entrega este lunes la dirección de Amazon a Andy Jassy

Fue a principios este año cuando Bezos anunció que en verano abandonaría el cargo y que sería sustituido por Jassy, del que dijo: "Andy es muy conocido dentro de la empresa y ha estado en Amazon casi tanto tiempo como yo. Será un líder sobresaliente y tiene toda mi confianza".

Siete meses después, ha llegado la fecha elegida por el propio Bezos para entregar el bastón de mando, coincidiendo con el día del aniversario de la fundación de Amazon en 1994, hace justo hoy 27 años. Como dijo el propio Bezos en su última intervención como CEO en la junta general de accionistas en mayo: "Elegimos esa fecha por su valor sentimental para mí".

Incluso antes de su estreno como consejero delegado, Jassy ya está altamente considerado, tanto a nivel empresarial como dentro de la compañía, por haber desempeñado un papel clave en la creación de AWS, el motor del beneficio de Amazon. En 2020, pese a representar sólo el 12% de los ingresos totales, AWS aportó casi el 60% del beneficio operativo anual del grupo, según Financial Times.

Bezos, cuya fortuna según Forbes es de US$ 177.000 millones, pasa a ser presidente ejecutivo de Amazon, un cargo desde el que seguirá teniendo influencia en la toma de decisiones, pero no estará presente en el día a día como lo estaba hasta ahora. Sus planes, como él mismo indicó hace unos meses, se centrarán en iniciativas filantrópicas y en la gestión de sus otras empresas, el diario The Washington Post y Blue Origin, su compañía de exploración espacial .

De hecho, en solo unas semanas, el próximo 20 de julio, tiene previsto realizar su viaje al espacio, una hazaña a la que se le ha adelantado el empresario británico Richard Branson, quien anunció recientemente su intención de viajar al espacio el próximo 11 de julio a bordo de una nave de su compañía Virgin Galactic.

A la espera de los resultados del segundo trimestre, que la empresa hará públicos en las próximas semanas, Amazon cerró el primer trimestre con un beneficio de US$ 8.107 millones, más del triple que en el mismo periodo de 2020.

El gigante del ecommerce facturó entre enero y marzo US$ 108.518 millones, un 44% más, impulsado por el comercio electrónico con la pandemia, pero también por su actividad como proveedor de servicios en la nube y por la venta de publicidad digital.