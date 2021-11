JPMorgan demanda a Tesla por US$ 162 millones por warrants y tuits de Musk

Multinacionales

JPMorgan Chase & Co demandó a Tesla Inc por US$ 162,2 millones, acusando al fabricante de autos eléctricos de Elon Musk de incumplir "flagrantemente" un contrato que los dos acordaron en 2014, en relación con los warrants que Tesla vendió al banco.

Los warrants otorgan al titular el derecho a comprar acciones de una empresa a un precio y en una fecha determinados.

La demanda, presentada en un tribunal federal de Manhattan, se centra en una disputa sobre cómo JPMorgan revisó el precio de sus warrants de Tesla, como resultado de un tuit de Musk de 2018 en el que dijo que estaba considerando retirar las acciones de la empresa de la bolsa.

Es inusual que un gran banco de Wall Street demande a un cliente de tan alto perfil.

"Hemos proporcionado a Tesla múltiples oportunidades para cumplir con sus obligaciones contractuales, por lo que es desafortunado que hayan forzado este asunto a un litigio", dijo un portavoz de JPMorgan en un comunicado.

Tesla no respondió a las solicitudes de comentarios de Reuters.

Según la demanda, Tesla vendió en 2014 warrants a JPMorgan que se pagarían si el precio de "ejecución" estaba por debajo del precio de la acción de Tesla cuando los warrants expiraran en junio y julio de 2021.

JPMorgan dijo que los warrants contenían disposiciones estándar que le permitían ajustar su precio para proteger a ambas partes contra los efectos económicos de "transacciones corporativas significativas que involucran a Tesla", como un anuncio de que la compañía iba a salirse de la bolsa.

El tuit de Musk del 7 de agosto de 2018 en el que decía que podría sacar a Tesla de la bolsa pagando US$ 420 por acción y que tenía "financiación asegurada", y su posterior anuncio 17 días después de que abandonaba el plan, crearon una importante volatilidad en el precio de la acción, dijo el banco.

En ambas ocasiones, JPMorgan ajustó el precio de la acción "para mantener el mismo valor justo de mercado" que antes de los tuits.

El precio de las acciones de Tesla se multiplicó aproximadamente por 10 en el momento en que los warrants expiraron este año, y JPMorgan dijo que esto obligaba a Tesla, según su contrato, a entregar acciones o dinero en efectivo.

El banco dijo que el hecho de que Tesla no lo hiciera equivalía a un incumplimiento.

"Aunque los ajustes de JPMorgan fueron apropiados y requeridos contractualmente", dijo la queja, "Tesla ha ignorado flagrantemente su clara obligación contractual de pagar a JPMorgan en su totalidad", dijo el banco.

Tesla en febrero de 2019 se quejó de que los ajustes del banco eran "un intento oportunista de aprovechar los cambios en la volatilidad de las acciones de Tesla", pero no impugnó los cálculos subyacentes, dijo JPMorgan.

Los tuits de Musk provocaron que la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) presentara cargos civiles y fijara multas de US$ 20 millones tanto contra él como Tesla.