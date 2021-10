JPMorgan y BlackRock parten la temporada de resultados con fuerte salto en sus ganancias

Bolsa & Monedas

La temporada de resultados corporativos del tercer trimestre comenzó con el pie derecho en Wall Street. Por el lado de la banca, JPMorgan registró un incremento de 24% en sus ganancias respecto al mismo período del año anterior.

Los ingresos del banco estadounidense subieron a US$ 11.687 millones, o US$ 3,74 por acción, en el trimestre finalizado el 30 de septiembre, desde los US$ 9.400 millones registrados en 2020. Eso superó las expectativas de los analistas consultados por Refinitiv, que esperaban US$ 3 por acción.

En lo que va del año, JPMorgan registra utilidades de US$ 37.935 millones, un aumento de 123% respecto a 2020.

Frente a este avance, la entidad bancaria aseguró que la sólida actividad de su negocio de fusiones y adquisiciones, así como del desempeño en la asesoría de ofertas públicas iniciales (OPI), compensaron una desaceleración en las operaciones en el tercer trimestre.

"JPMorgan Chase arrojó sólidos resultados, ya que la economía continúa mostrando un buen crecimiento, a pesar del efecto moderador de la variante Delta y las interrupciones de la cadena de suministro", dijo el presidente ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon.

La máxima autoridad del banco también destacó la liberación de US$ 2.100 millones de sus reservas crediticias durante este periodo, mientras que los honorarios que recibieron por asesorar en operaciones casi se triplicaron, junto a su unidad de gestión de activos y patrimonio.

En tanto, los ingresos de esta última división aumentaron un 21%, según el banco, gracias a comisiones de gestión más altas en la en el patrimonio de grandes instituciones e inversionistas.

Pese a los resultados, la acción de JPMorgan llegó a caer 2,61% hasta los US$ 161,05, luego de reportar una caída de préstamos comerciales y de consumo de 5% y 2%, respectivamente.

Al respecto, el director financiero del banco, Jeremy Barnum, indicó que, si bien el panorama de los préstamos está mejorando, pasará tiempo antes de que regrese a la normalidad el negocio de colocaciones dada la liquidez que existe en las personas y empresas por la pandemia.

BlackRock sube 25%

Por su parte, la gestora de fondos de inversión BlackRock, también sorprendió al mercado tras informar uganancias de US$ 1.681 millones en el tercer trimestre del año, equivalente a un aumento de 23,2% respecto al mismo período del año pasado.

Igualmente, los ingresos aumentaron 15,6% respecto a 2020 hasta los US$ 5.050 millones, cuya mayoría provino de comisiones por asesoría y administración de inversiones.

De esta forma, BlackRock registró utilidades de US$ 4.258 millones durante 2021, es decir, un 25,8% más que el año pasado, En tanto, la facturación subió 21,7% a US$ 14.268 millones.

Al cierre, -y a diferencia de JPMorgan- la acción de la gestora estadounidense subió 3,76% a los US$ 867,65.

Ahora, la mirada de los inversionistas se centra en los próximos resultados que entreguen hoy bancos como Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup y Wells Fargo, mientras que Goldman Sachs lo hará el viernes.