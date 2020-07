JPMorgan y Citi sorprenden con ganancias por sobre lo esperado, pero Wells Fargo decepciona con primeras pérdidas desde la crisis

Multinacionales

Los bancos dieron inicio a la temporada de resultados. La firma de Jamie Dimon informó un derrumbe de más del 50% en sus ganancias del segundo trimestre, mientras que la de Charles W. Scharf recortó su dividendo un 80%.

La temporada de resultados para el segundo trimestre inició este martes, con los principales bancos de Estados Unidos dando a conocer sus balances financieros marcados por el impacto de la pandemia.

El primero en reportar fue JPMorgan Chase & Co, que informó un derrumbe de más del 50% en sus ganancias del segundo trimestre, por impacto de la pandemia su negocio de préstamos y forzó al mayor banco estadounidense a elevar sus reservas para soportar una potencial ola de cesaciones de pagos.

La ganancia neta del banco cayó a US$ 4.700 millones, o US$ 1,38 por acción, en el trimestre finalizado el 30 de junio.

Pese a la fuerte caída, las cifras son muy por sobre lo esperado por los analistas que estimaban una utilidad por acción de US$ 1,04, de acuerdo a Refinitiv. Por su parte, los ingresos del prestamista llegaron a US$ 33 mil millones, superando los US$ 30.300 millones esperados por el mercado.

Con estos resultados las acciones de la entidad financiera saltaban más de 4% en las operaciones previas a la apertura. A esta hora, moderan el avance a alrededor de 1%.

"A pesar de algunos datos macroeconómicos positivos recientes y de una acción gubernamental significativa y decisiva, aún enfrentamos mucha incertidumbre con respecto al futuro camino de la economía", dijo el CEO Jamie Dimon en el comunicado.

En la misma línea de JPMorgan estuvo Citibank, con ganancias inesperadas por US$ 5.600 millones de la negociación de bonos, divisas y productos básicos, que fue mucho ayor que la que generó la empresa en los primeros tres meses del año, cuando la pandemia desencadenó una avalancha de transacciones de clientes.

Combinado con recortes de costos, la estrategia ayudó al banco a recuperar una ganancia de US$ 1.300 millones, aunque fue un 73% menor que el año anterior, mientras el prestamista se preparaba para una ola de posibles incumplimientos por el impacto del Covid-19 en los comercios.

"Si bien los costos crediticios afectaron nuestros ingresos netos, nuestro desempeño comercial general fue sólido", dijo el director ejecutivo Michael Corbat en un comunicado. "Hemos podido navegar la pandemia de Covid-19 razonablemente bien".

Recorte de dividendos

Un escenario más sombrío informó Wells Fargo, el cuarto banco de EEUU por calidad de activos y el tercero mayor por capitalización bursátil.​

La firma recortó su dividendo en un 80%, luego de un fuerte aumento en los cargos por pérdidas crediticias y tasas de interés más bajas que la llevaron a su primera pérdida trimestral desde la crisis financiera.

El banco asumió un cargo de US$ 9.500 millones en los tres meses hasta junio, ya que aumentó sus provisiones para préstamos deteriorados y anotó el valor de otros. La gran provisión para pérdidas crediticias llevó al banco a una pérdida de US$ 2.400 millones, en comparación con una ganancia de US$ 6.200 millones en el segundo trimestre de 2019.

"Estamos extremadamente decepcionados con nuestros resultados del segundo trimestre y nuestra intención de reducir nuestro dividendo", dijo Charles Scharf, director ejecutivo de Wells.

"Nuestra visión de la duración y la gravedad de la recesión económica se ha deteriorado considerablemente ...(pero) nuestra franquicia debería funcionar mejor y haremos cambios para mejorar nuestro rendimiento", agregó.

El grupo redujo su dividendo trimestral de US$ 0,51 a US$ 0,10 por acción, su primera reducción desde la crisis financiera. Se vio obligado a hacerlo debido a las nuevas reglas de la Reserva Federal que limitan los dividendos en las ganancias recientes.