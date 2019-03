Lyft busca recaudar US$ 2.100 millones en apertura a bolsa

Multinacionales

La compañía de viajes compartidos sugiere un rango de precios de US$ 62 a US$ 68 por acción.Su salida a bolsa da inicio un esperado período de gran actividad para los listamientos de tecnológicas como Uber, Pinterest y Airbnb.

La empresa de viajes compartidos Lyft anunció hoy que busca recaudar hasta US$ 2.100 millones en su Oferta Pública Inicial (OPI), a través de un informe actualizado ante la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC, su sigla en inglés), que muestra que se sugiere un rango de precios de US$ 62 a US$ 68 por acción.

De acuerdo con personas con conocimiento del plan, en un roadshow para comercializar las acciones, se espera que los ejecutivos y sus banqueros enfaticen el crecimiento de los ingresos de la compañía, particularmente el alza en ingresos por cliente activo.

Esa cifra se ha más que duplicado a US$ 36,04 al final de 2018 desde US$ 15,88 a principios de 2016. Lyft define a un cliente activo como alguien que ha realizado al menos un viaje en el último trimestre.

Se espera que la salida a bolsa de Lyft sea seguida por una salida a bolsa de su rival más grande, Uber, que podría alcanzar una valuación de mercado de más de US$ 100 mil millones.

La OPI de Lyft también da inicio un esperado período de gran actividad para las aperturas de las tecnológicas con otras estrellas de Silicon Valley como Pinterest y Airbnb.