Musk dice que Tesla aún no ha firmado un contrato con Hertz y frena el repunte de las acciones

El presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk, dijo que la compañía no ha firmado aún ningún contrato con Hertz, más de una semana después de que la empresa de alquiler de automóviles anunciara un gran acuerdo con el fabricante de vehículos eléctricos.

Las acciones de Tesla caían más de 2% al mediodía del martes, luego de un fuerte incremento tras la noticia del pedido más grande de la historia -100.000 autos eléctricos para Hertz- el 25 de octubre, lo que ayudó al fabricante de vehículos eléctricos a superar el billón de dólares en capitalización de mercado.

Musk tuiteó el lunes por la noche: "Me gustaría enfatizar que aún no se ha firmado ningún contrato (...) El acuerdo con Hertz no tiene ningún efecto en nuestra economía".

If any of this is based on Hertz, I’d like to emphasize that no contract has been signed yet.



Tesla has far more demand than production, therefore we will only sell cars to Hertz for the same margin as to consumers.



Hertz deal has zero effect on our economics.