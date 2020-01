Negocio en la nube da nuevo impulso a Microsoft

Multinacionales

Títulos subieron 2% tras el cierre por mejores ingresos de lo esperado.

Una aceleración en el crecimiento del negocio en la nube de Microsoft impulsó los ingresos muy por encima de las expectativas durante el último trimestre de 2019, lo que provocó un repunte de casi 2% en las acciones en operaciones fuera de rueda.

Los ingresos comerciales de la división -la principal medida del ritmo al que Microsoft está creciendo más allá de su negocio de software tradicional- aumentaron 39% a

US$ 12.500 millones lo que, por primera vez, representa más de un tercio de las ventas totales. El dato, además, se traduce en un alza de 36% frente a los tres meses previos.

La tecnológica además se registró un aumento de 2% en las ventas de computadores con Windows a US$ 13.200 millones. En términos generales, la empresa de Bill Gates informó un avance del 14% en las utilidades hasta los

US$ 36.900 millones, y ganancias por acción de US$ 1,51, frente a los US$ 1,08 del año anterior.