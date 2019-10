Softbank hace nueva oferta y WeWork habría aceptado

Multinacionales

Softbank hizo una nueva oferta para tomar control de la firma WeWork ayer. En ella, se definían los detalles de una línea de financiamiento que dejaría a cargo al gigante japonés. Según The New York Times, dos personas cercanas al asunto comentaron que la firma de coworking ya habría aceptado la propuesta de Softbank de inyectar US$ 5 mil millones para el pago de su deuda.