Tras su apertura a bolsa en EEUU, gobierno chino evalúa duras sanciones para Didi

Los reguladores chinos están considerando sanciones graves, quizás sin precedentes, para Didi Global después de su controvertida oferta pública inicial el mes pasado, según personas familiarizadas con el asunto.

Los reguladores ven la decisión del gigante de los transportes privados de salir a bolsa a pesar del rechazo de la Administración del Ciberespacio de China como un desafío a la autoridad de Beijing, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque el asunto es privado. Funcionarios de la CAC, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Seguridad del Estado, el Ministerio de Recursos Naturales, junto con los reguladores de impuestos, transporte y antimonopolio, iniciaron una investigación in situ en las oficinas de la compañía, dijo el organismo de control del ciberespacio en un comunicado.

Los reguladores están sopesando una variedad de posibles castigos, que incluyen una multa, la suspensión de ciertas operaciones o la introducción de un inversionista de propiedad estatal, dijeron las personas. También es posible una exclusión o retirada forzosa de las acciones estadounidenses de Didi, aunque no está claro cómo se desarrollaría tal opción.

Las deliberaciones se encuentran en una fase preliminar y los resultados están lejos de ser seguros. Es probable que Beijing imponga sanciones más duras a Didi que a Alibaba Group Holding Ltd., que se tragó una multa récord de US$ 2.800 millones después de una investigación antimonopolio de meses y acordó iniciar medidas para proteger a los comerciantes y clientes, dijeron las personas.

"Es difícil adivinar cuál será la sanción, pero estoy seguro de que será sustancial", dijo Minxin Pei, profesora de gobierno en Claremont McKenna College en California.

Las acciones de Didi cayeron un 11% a US$ 10,20 al cierre de Nueva York. El precio de oferta de la OPI fue de US$ 14.

Didi, la CAC, la Comisión Reguladora de Valores de China y el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información no respondieron a las solicitudes de comentarios.

La salida a bolsa de Didi pareció al principio un gran éxito, recaudando US$ 4,4 mil millones después de varios años de problemas. Convirtió al cofundador Cheng Wei en multimillonario y recompensó a los partidarios de SoftBank Group Corp., Tiger Global Management y Temasek Holdings Pte.

Pero el CAC se lanzó pocos días después, anunciando una revisión de seguridad cibernética debido a las prácticas de datos de la compañía y luego prohibiendo la aplicación de Didi en las tiendas de aplicaciones del país. Sus acciones cayeron rápidamente por debajo del precio de oferta.

Los reguladores de China apoyaron en gran medida la idea de una OPI, pero expresaron su preocupación por las prácticas de seguridad de datos de Didi desde al menos abril, dijeron las personas. En un ejemplo de preocupación, Didi había revelado estadísticas sobre viajes en taxi realizados por funcionarios del gobierno, dijo una de las personas, aunque no está claro si ese tema específico se planteó a la empresa.

Los reguladores instaron a Didi a garantizar la seguridad de sus datos antes de proceder con la OPI o cambiar la ubicación a Hong Kong o China continental, donde los riesgos de divulgación serían menores, dijeron las personas. Los reguladores no prohíben explícitamente la empresa de salir a bolsa en los EEUU, pero se sentían cierta Didi entiende las instrucciones oficiales, dijeron.

Una persona involucrada en las reuniones, cuando se le preguntó por qué Didi no actuó según las sugerencias de los reguladores, se refirió a un proverbio que dice que no se puede despertar a una persona que finge dormir.

El propio CAC ha sido objeto de escrutinio debido a la OPI de Didi, y un alto funcionario del Partido cuestionó por qué la agencia no había bloqueado la oferta de la compañía, dijo una de las personas.

Algunos funcionarios reguladores expresaron en privado que creen que Didi pudo haber apresurado su salida a bolsa antes de que China presentara una nueva ley de seguridad web , lo que podría haber perjudicado su valoración, dijo una de las personas. Pocos días después de la oferta , China propuso nuevas reglas que requerirían que casi todas las empresas que buscan cotizar en países extranjeros se sometan a una revisión de ciberseguridad de la CAC.

"Beijing quiere que el sector de Internet comprenda que la ciberseguridad y la seguridad de los datos se encuentran ahora entre las principales prioridades del gobierno, y las ganancias de las empresas individuales pueden sacrificarse cuando la ciberseguridad y la seguridad de los datos pueden estar expuestas a riesgos", dijo Feng Chucheng , analista de la consultora Plenum. en Beijing.

El gobierno de Xi Jinping está tratando de lograr un delicado equilibrio entre controlar el poder de los gigantes tecnológicos de China sin infligir daños graves a un sector crítico que ha impulsado el crecimiento económico. La represión comenzó el año pasado cuando Beijing obligó a Jack Ma's Ant Group a cancelar lo que habría sido la OPI más grande del mundo.

A esto le siguieron investigaciones antimonopolio sobre gigantes, desde el pionero de la entrega de alimentos Meituan hasta Alibaba, también fundada por Ma. Beijing ha dicho que quiere evitar que las poderosas empresas de tecnología abusen de su poder y aplasten a los advenedizos innovadores.

Didi comenzó a discutir los planes de OPI con sus banqueros en Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley y JPMorgan Chase & Co. a fines del año pasado, dijeron personas directamente involucradas. La empresa sopesó la posibilidad de cotizar en bolsa en Hong Kong o en Estados Unidos y buscaba una valoración de hasta US$ 100.000 millones.

En marzo, se habían concentrado en los EEUU porque las reglas de cotización eran más flexibles y la compañía esperaba una mejor valoración de los inversores familiarizados con su contraparte estadounidense, Uber Technologies Inc. La bolsa de Hong Kong también cuestionó el cumplimiento de Didi con las regulaciones chinas. No tenía licencias para operar en ciertas ciudades y muchos de sus conductores carecían de un registro de hogar, o hukou, para las ciudades donde vivían, parte de los requisitos municipales para brindar servicios de transporte bajo demanda allí.

El proceso se volvió inusualmente caótico en junio cuando Didi y sus banqueros corrieron hacia la línea de meta, dijeron las personas directamente involucradas. Mientras la compañía se preparaba para hacer su primera presentación pública ante la Comisión de Bolsa y Valores, sus propios banqueros no estaban seguros de cuándo llegarían los documentos. La presentación finalmente llegó alrededor de las 3:45 am, hora de China, la mañana del 11 de junio.

El equipo de relaciones gubernamentales de Didi manejó las discusiones con la CAC y sus reguladores, y la gerencia transmitió el contenido de esas conversaciones a sus banqueros, dijeron las personas. Didi sabía que el CAC tenía preocupaciones sobre sus prácticas de datos, pero los ejecutivos no pensaban que la agencia les había prohibido continuar, dijeron las personas.

Cheng, el presidente Jean Liu, los inversores y sus banqueros se enfrentaron a la opción de pecar de cautelosos o proceder con una oferta que llenaría las arcas de la empresa y los enriquecería a todos. El 28 de junio dieron luz verde.

Didi dijo a sus banqueros que podía salir a bolsa siempre que la empresa mantuviera un perfil muy bajo, dijo una de las personas, y agregó que la empresa les dijo a los corredores de apuestas que no habría un comunicado de prensa para anunciar la OPI. Didi ni siquiera dio a conocer a sus propios empleados su inminente cotización en Nueva York, un hito para la aún joven empresa, hasta el último minuto. Cerca de la medianoche del 30 de junio, la compañía publicó un anuncio en un foro interno, dijo otra persona.

El jueves 1 de julio, las acciones de Didi subieron alrededor de un 16%, lo que indica una sólida demanda de los inversores. El viernes, la gerencia de Didi comenzó a relajarse y celebrar.

Esa noche, después de las 7 pm hora de China, el CAC publicó un aviso en su sitio web: La agencia comenzaría una investigación sobre Didi para salvaguardar la seguridad nacional y proteger el interés público.

Más tarde esa noche, Didi emitió una declaración pública diciendo que cooperaría plenamente con la revisión del gobierno.