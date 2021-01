Violentas protestas de los partidarios de Donald Trump frente al Capitolio de Estados Unidos obligaron a suspender hoy miércoles la ceremonia donde se debía ratificar la victoria de Joe Biden como presidente de Estados Unidos.

Los seguidores del gobernante republicano que llegaron hasta la sede del Poder Legislativo rompieron las vallas de seguridad e ingresaron a las oficinas del Congreso mientras los legisladores del Senado y de la Cámara de Representantes eran evacuados de emergencia.

Las impactantes imágenes se extendieron rápidamente por las redes sociales y provocaron reacciones de pesar por parte de diversos mandatarios en todo el mundo. El presidente chileno Sebastián Piñera fue también uno de los que se apresuró a condenar los hechos de violencia a través de su cuenta de Twitter.

Su par colombiano Iván Duque, se sumó a la condena de los hechos violentos y a través de Twitter manifiestó su apoyo a los miembros del todas las instituciones de EEUU "solidaridad y respaldo a los honorables miembros del Congreso".

En Londres, el primer ministro Boris Johnson también hizo referencia a la situación que catalogó como "escenas vergonzosas en el Congreso de Estados Unidos", haciendo un llamado a que retorne la calma Washington.

"Estados Unidos representa la democracia en todo el mundo y ahora es vital que haya un traspaso de poder ordenado y pacífico", agregó.

Disgraceful scenes in U.S. Congress. The United States stands for democracy around the world and it is now vital that there should be a peaceful and orderly transfer of power.