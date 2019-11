Crisis en Bolivia: gobierno y opositores buscan destrabar conflicto y Morales dice estar dispuesto a sacrificar candidatura

Política

El diálogo entre las partes representa un alivio para el convulsionado país andino, que el domingo fue sacudido por la dimisión de Morales luego de una denuncia de la Organización de Estados Americanos (OEA) de irregularidades en las elecciones que el líder indígena había ganado en octubre.

El Gobierno interino de Bolivia y sus opositores buscaban este viernes destrabar la aguda crisis política que sufre la nación tras la renuncia del expresidente Evo Morales, quien dijo que está dispuesto a marginarse de las próximas elecciones, en momentos en que continúan los focos de violencia en el país.

No obstante, la Defensoría del Pueblo boliviana informó que cinco personas fallecieron el viernes en nuevos enfrentamientos con fuerzas de seguridad, lo que eleva a 19 el total de fallecidos desde los cuestionados comicios.

Morales denuncia que fue presionado a renunciar en un golpe de Estado en su contra y actualmente está asilado en México.

"Las negociaciones continúan. Muchos de ellos (los aliados de Morales) son personas comprometidas con el país y manifiestan el deseo de llevar de manera conjunta este proceso", dijo la presidenta provisional de Bolivia, Jeanine Añez.

Ante periodistas, Añez también explicó que las próximas elecciones aún no tienen fecha, adelantando que Morales no podría participar del proceso debido a que fue acusado de fraude electoral y que tendría que enfrentar a la Justicia de regresar a Bolivia.

En una entrevista con Reuters en la Ciudad de México, Morales señaló que estaría dispuesto a no participar en unos nuevos comicios y que si la Asamblea aprueba su renuncia a la presidencia podría regresar a Bolivia como ciudadano común o militante.

"Por la democracia, si ellos no quieren que participe, no tengo ningún problema en no participar en las nuevas elecciones. Sólo me pregunto por qué tanto miedo al Evo", dijo el exmandatario que gobernó a Bolivia durante 13 años.

Un principio de consenso logrado el jueves en el Congreso, donde se eligieron nuevas autoridades -opositoras y del oficialismo-, podría ser el primer paso para que el llamado a elecciones se concrete.

Añez, que ha señalado que los comicios tendrían que ser antes del 22 de enero, dijo que la sesión del Senado en que se eligieron las autoridades podría ser impugnada.

Mientras tanto, y a pesar de las negociaciones, cinco personas murieron y 29 fueron heridas en la localidad de Sacaba, en Cochabamba, en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, dijo la Defensoría del Pueblo de Bolivia.

A su vez, en la ciudad de La Paz -donde está sede del Gobierno- se volvieron a registrar disturbios. En la ciudad más grande de Bolivia las clases están suspendidas y hay desabastecimiento de combustible debido a bloqueos de rutas.

Antes de convocar a los comicios, la Asamblea Legislativa deberá llegar a un acuerdo para renovar la junta electoral. En tanto, el viernes el secretario de la OEA, Luis Almagro, anunció el envío de una misión del organismo para cooperación electoral, que Añez señaló que llegaría a Bolivia la próxima semana

Por otro lado, la nueva canciller de Bolivia, Karen Longaric, dijo que expulsará del país a todo el personal de la Embajada de Venezuela en las próximas horas por haberse involucrado en asuntos internos de Estado.

Antes, la Cancillería boliviana se había quejado ante México por considerar que ha permitido que Morales desarrolle ahí actividades políticas. "Ellos (México y Morales) están rompiendo todas las normas de asilo", dijo Longaric.