Presidente argentino a inversionistas chilenos: "Quiero que sigan apostando por el país"

Política

Alberto Fernández dijo que este año "puede ser muy positivo" para Argentina y enumeró varios sectores donde pueden haber oportunidades para los empresarios locales.

El presidente argentino Alberto Fernández puso fin hoy miércoles a su gira de dos días a Chile haciendo un llamado a los empresarios locales a seguir confiando en el país vecino. "Quiero que sigan apostando por el país, quiero que se queden", dijo en conferencia de prensa.

"Hemos tenido unas muy buenas reuniones con los empresarios chilenos que tienen inversiones en Argentina. Obviamente, yo les explicaba que Argentina está viviendo un momento dificultoso del que no hemos podido salir. Y por lo tanto tenemos que ver la manera de salir en conjunto. Pero justamente, este es un año que puede ser muy bueno y los sucesivos también, de eso no tenemos dudas", dijo el mandatario.

Fernández también se refirió a potenciales inversiones en el campo energético de Vaca Muerta. "El tema energético preocupa a Chile y preocupa a Argentina, y hay algunas situaciones que deberíamos estudiar. Por ejemplo, el gas que se produce en Vaca Muerta y no necesariamente llega al resto de Argentina porque por temas de distribución no hay posibilidades de transportarlo. Y segundo punto, me parece también que tendríamos la posibilidad de que parte de ese gas venga para Chile y de algún modo sirva también para licuar Chile, algo que Chile hace muy bien, y mucho", aseguró.

El presidente dijo que ayer habló del tema con su par chileno Sebastián Piñera, y que éste le recomendó reunirse con empresas privadas nacionales que se dediquen al rubro.

Fernández calificó el viaje como "más que fructífero" y dijo que fue muy interesante para abordar temas que se pueden poner en marcha de forma común. Luego, recalcó que los empresarios chilenos invierten mucho en Argentina y les hizo un llamado: "quiero que sigan apostando por el país, quiero que se queden, sigan invirtiendo y que puedan crecer, que es lo que nos interesa".

Proyectos tecnológicos

El jefe de la Casa Rosada destacó también que "hemos logrado algo muy importante, que es sumarnos a participar en el proyecto del cable submarino que nos permite alcanzar información de Asia de un modo mucho más simplificado y tomar un rol activo en ese gran proyecto de Chile".

Asimismo, dijo que invitó a Chile a participar en el próximo satélite que Argentina ya está construyendo y que pueda aprovechar los servicios de los satélites argentinos. "Eso es algo de lo que estamos muy orgullosos. Somos diez los países que construimos satélites y los ponemos en órbita y Argentina es uno de ellos. Nos encantaría compartir con los hermanos chilenos ese satélite", recalcó.