AMLO acusa a Oxxo, Walmart y Bimbo de recibir subsidios eléctricos "injustos" y pide comisión para modificar pagos

Mandatario mexicano solicitó un informe de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las rebajas a las empresas y las convocó a un diálogo abierto con los medios de cara a la población.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (conocido como AMLO) pidió a las empresas Oxxo (Femsa), Walmart y Bimbo un diálogo abierto para resolver el tema de los subsidios de luz que -acusó- reciben, para lo que también solicitó un informe de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre sus pagos.

“Vamos a pedir en esta semana que los técnicos informen y, si lo consideran los beneficiarios, que nombren una comisión y se pueda llevar a cabo un diálogo abierto, con los medios, para ahí aclarar y que la gente esté enterada”, propuso López Obrador.

El mandatario detalló que Bimbo y Walmart pagan 1,7 pesos mexicanos por KWH y Oxxo paga 1,8 pesos, mientras que un hogar de clase media con subsidio paga 2,3 pesos, una tienda de abarrotes 3,1 pesos y un hogar sin subsidio 5,2 pesos.

“No hay problema con Oxxo, con Bimbo o Walmart, pero que entiendan que debemos llegar al diálogo porque es injusto”, expresó.

AMLO recordó que las empresas lograron “contratos especiales” gracias a la reforma energética de la administración anterior porque son generadores de energía limpia. “Dicen: nosotros generamos energía, nos autoabastecemos, pero no toman en cuenta que no siempre están generando porque no todo el tiempo hay suficiente viento y sol y tienen que ser reforzadas. Ese respaldo lo da la CFE, y eso no se incluye en el costo”, adujo.

