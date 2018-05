Forbes: ¿Quiénes son los CEO más poderosos del mundo?

Ripe

Las compañías que presiden estos 10 ejecutivos suman algo de US$ 5 billones o lo mismo que el PBI de Japón, la tercera economía más grande del mundo. A continuación la lista completa de Forbes.

Forbes publicó su lista de las personas más poderosas del mundo. Pero esta vez decidió hacer un apartado para concentrarse en los gerentes.

Esta lista presenta a los CEO más poderosos del mundo, según Forbes, y sí, la mayoría de sus compañías operan en el mundo tecnológico.

En el ranking encontramos a dos asiáticos y un africano camuflados en una lista de puros estadounidenses.

Con ustedes, la lista de los 10 CEO más poderosos del mundo en 2018.

1. Jeff Bezos. El hombre más rico del mundo lidera la lista.

Cuando se publicó su fortuna ascendía a US$ 133,000 millones. El CEO de Amazon salió de compras y regresó con Whole Foods en agosto pasado. Además, el gigante del retail está valorizado en más de US$ 780,000 millones, y sus acciones no dejan de subir.

2. Larry Page

El CEO de Alphabet, la compañía madre de Google, se ubica en el segundo lugar. Pero el ejecutivo no solo es la cabeza de Google, también invierte en Kitty Hawk, una compañía de taxis autónomos. (Foto: AP)

3. Mark Zuckerberg

En la lista general de las personas más poderosas del mundo, Zuckerberg ha caído. Y no debería ser sorpresivo. Después del escándalo de Cambridge Analytica, Facebook tiene bastante para explicar. (Foto: AFP)

4. Warren Buffet

El ejecutivo de 87 años se retiró hace poco del directorio de Kraft Heinz, pero sigue al mando de Berkshire Hathaway, que compró 75 millones de acciones de Apple en mayo pasado.

5. Jamie Dimon

Desde Wall Street, el mayor representante del mundo financiero es el CEO de JP Morgan Chase. Recientemente Dimon anunció que se quedará a la cabeza por cinco años más. (Foto: Getty)

6. Jack Ma

El primer no estadounidense de la lista es el CEO de Alibaba. El gigante del retail chino es el principal competidor de Amazon en el mercado asiático. (Foto: AFP)

7. Doug McMillon

Con 2.3 millones de empleados, el gerente de Walmart pretende sobrevivir al Retail Apocalypse centrado en una estrategia digital. Sí, se enfocará en el e-commerce en lugar de abrir nuevos locales. (Foto: AFP)

8. Tim Cook

El CEO de Apple espera que su compañía alcance pronto el billón de dólares en valorización. No obstante, las ventas del último iPhone X no han fluido tan rápido como lo esperado. (Foto: AFP)

9. Elon Musk

A la cabeza de Tesla y SpaceX, Musk es uno los mayores revolucionarios del mercado. Hace poco lanzó uno de sus autos al espacio, y el extravagante empresario parece que no se detendrá. (Foto: AFP)

10. Ma Huateng

El hombre más rico de Asia es también el CEO y fundador de la compañía Tencent, cuyas acciones treparon un 60% este año. (Foto: Reuters)