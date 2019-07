Gobierno de Macri identifica fallas en el sistema eléctrico tras apagón y prepara multas para empresa

Ripe

A 17 días del primer apagón de la historia del país, los técnicos de la Universidad de La Plata y de la Secretaría de Energía identificaron errores en Transener, en cinco centrales generadoras y en 69 distribuidoras. Se esperan multas de hasta US$ 400 millones.

Después de 17 días del primer blackout de la historia argentina, el gobierno identificó fallas en todo el sistema eléctrico: generación, transmisión y distribución.

La sumatoria de factores tales como la baja demanda de energía a las 7:06 de aquel Día del Padre, la llegada de un 30% de oferta desde el Litoral y la salida programada de servicio de una línea de transmisión (sucesos normales que elevaron el riesgo) se combinaron con un cortocircuito en la línea Colonia Elía - Belgrano, junto a otra cadena de errores humanos en la programación automática.

En 30 segundos, casi 50 millones de personas se quedaron sin luz: toda Argentina menos la provincia de Tierra del Fuego y la ciudad neuquina de Villa La Angostura, que no están conectadas al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), todo Uruguay y partes de Brasil, Paraguay y Chile, que están interconectados.

Después de su presentación ante la Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado, el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, amplió sus explicaciones en una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda.

Paso a paso, las causas

La responsabilidad primaria del apagón recaerá sobre Transener, la compañía transportista eléctrica nacional que es controlada por Pampa Energía, pero en la que también tiene el mismo porcentaje de participación (26%) el Estado Nacional, a través de la firma Integración Energética Argentina (Ieasa, ex Enarsa).

El 18 de abril Transener dejó fuera de servicio por un la línea Colonia Elía (Entre Ríos) - Campana (Buenos Aires) para reparar la torre 412, que cruza el Río Paraná Guazú, pegada al puente Zárate - Brazo Largo. La crecida progresiva del río estaba erosionando la base de la torre, de más de 120 metros de alto.

Para "mantener la confiabilidad del nodo Campana y la capacidad de transporte del corredor Litoral", se agregó un bypass con la línea paralela Colonia Elía - Belgrano, que modificó la topología de la red.

En ese momento, Transener omitió involuntariamente cambiar la configuración de la Desconexión Automática de Generación (DAG), un sistema que se usa en Argentina hace más de 40 años y que permite controlar" de manera inteligente" la desconexión de una línea de transmisión para mantener estable el sistema luego de una falla.

La falla de DAG fue por 1.200 MW y la señal no llegó a los generadores, por lo que apenas un segundo después hubo un exceso de generación y otro segundo más tarde se perdió el sincronismo de las centrales hidroeléctricas binacionales Yacyretá y Salto Grande y se perdieron otros 3.200 MW).

En cuestión de 30 segundos, hubo desenganches masivos y cortes totales.

Los problemas no se desencadenaron únicamente en Transener, sino también en al menos cinco generadores, que se habrían desconectado fuera de rango.

El gobierno entiende que si todos los agentes hubieran actuado bien, el corte de energía eléctrica no tendría que haber superado el 40%, una cifra importante pero no total, como sucedió el pasado 16 de junio.

Lopetegui, acompañado por el secretario de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico, Juan Garade; y el subsecretario de Energía Eléctrica, Juan Luchilo, se sustentó en el informe preliminar de los técnicos de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) para plantear que el sistema "siempre operó cumpliendo los límites de seguridad establecidos", por lo que "no hubo sobrecarga de importación de Brasil".

De esta manera, descartó que la causa principal del apagón fuera una excesiva compra de energía hidroeléctrica de Brasil -unos 1.000 MW- a costo cero (con un compromiso de devolución en primavera), que permitía bajarlos costos medios del sistema y le generaba al Estado un ahorro cercano a los US$ 3,5 millones.

Las sanciones

"Esto es como cuando se cae un avión: la sumatoria de varias condiciones que aumentaban el riesgo de accidente se combina con un error humano, que provoca la caída", dijo Lopetegui citando las eventualidades de un sector que conoce desde su paso como presidente de LAN Argentina.

Según adelantó, las sanciones que aplicarán en los próximos meses los entes reguladores correspondientes no terminarán en quitas masivas de concesiones a las empresas, sino que habrá multas económicas.

Después de un proceso largo y complejo, no menor a los dos meses, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) establecerá las penalidades correspondientes.

El Enre tiene como objetivo controlar a las transportistas y distribuidoras nacionales (en este último caso, Edenor y Edesur, en pleno proceso de traspaso a la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, por lo que tendrá que intervenir como "caso especial" frente a las empresas que no fiscaliza, como las distribuidoras del resto del país y las generadoras apuntadas por su responsabilidad en el apagón.

Por el marco regulatorio establecido, Transener solamente puede sumar multas anuales por un máximo del 10% de su facturación anual (en 2018, de US$ 9.838 millones) o hasta el 50% de la remuneración mensual (en el primer trimestre de 2019 la facturación fue de US$ 26.71,9 millones, unos US$ 890 millones por mes).

Así las cosas, la máxima sanción serpia de algo más de US$ 400 millones.

Lea la nota original completa aquí.