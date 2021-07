La Haus, la PropTech colombo mexicana que tiene como nuevos inversionistas a Jeff Bezos y Maluma

Ripe

La firma acaba de cerrar una nueva inyección de capital, con la que alcanza los US$ 135 millones recaudados en lo que va de 2021.

Tras haber recibido una capitalización por US$ 35 millones a inicios de año, La Haus, una "PropTech" (tecnológica inmobiliaria) colombo mexicana acaba de cerrar una nueva inyección de capital inversionista por US$ 100 millones, con la que alcanza los US$ 135 millones recaudados en lo que va de 2021.

Algunos de los inversionistas que participaron de esta capitalización fueron Bezos Expeditions de Jeff Bezos; Endeavour Catalyst; Moore Strategic Ventures; TIME Ventures de Marc Benioff; Simón Borrero de Rappi; Maluma y Gabriel Gilinsk.

Así mismo Inside La República confirmó que David Vélez, de Nubank, también estuvo entre los inversionistas.

La compañía ha recaudado US$ 50 millones a través de una extensión de su ronda de financiamiento Serie B liderada por Acrew Capital y Renegade Partners y aseguró US$ 50 millones de deuda. Dentro de los inversionistas anteriores, que también participaron en esta ronda, están: Greenspring Associates; Kaszek; NFX; 75 & Sunny Ventures de Spencer Rascoff y Hadi Partovi.

