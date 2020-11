Ripe

Revertir la reforma fiscal de Trump, planes de estímulo económico y aumentar las inversiones en tecnología y renovables, son algunas de las prioridades del nuevo presidente electo de EEUU.

El demócrata Joe Biden ganó las elecciones de Estados Unidos, luego de que el cómputo de sufragios de Pensilvania le confiriera la mayoría en ese estado clave y así completar los votos electorales necesarios para ser electo como el 46° presidente de ese país.

Estas son las principales propuestas del candidato demócrata en materia económica, en un momento crítico para el país: la pandemia de coronavirus ha puesto fin a la expansión económica más larga en la historia del gigante americano y millones de ciudadanos han quedado sin empleo.

1. Uno de los primeros pasos que planteó Biden para cuando alcance la presidencia, y como medida más urgente, será sacar adelante un plan de estímulo para luchar contra los efectos de la pandemia, que dé continuidad a los ya aprobados en los momentos iniciales del Covid. En los primeros meses de la crisis, el Congreso de EE UU dio luz verde a una serie de leyes que permitían inyectar US$ 3,4 billones en ayudas a la economía, incluidos programas de apoyo para empresas, ciudadanos y gobiernos locales. Desde mayo, los principales partidos, el demócrata y el republicano, no se han puesto de acuerdo sobre nuevos avances en esta línea. La división de las cámaras volverá por tanto a obligar a las negociaciones para poder sacar adelante el plan.

2. Más allá del plan de estímulos, uno de los grandes capítulos del programa económico de Biden se centra en los impuestos. Biden propone revertir en parte la reforma fiscal de Trump, y elevar del 21% al 28% el impuesto sobre sociedades –con un tipo mínimo efectivo del 15%–. Mientras, tanto, la Oficina de Presupuesto del Congreso "prevé que el déficit federal para 2020 rondará los US$ 3,3 billones, lo cual equivale al 16% del PIB estadounidense. Se trata del mayor déficit relativo (respecto al tamaño de la economía) desde 1945.

3. La campaña del candidato demócrata ha diseñado un plan económico de US$ 700 mil millones destinado a impulsar la manufactura estadounidense mediante la compra de productos nacionales; una idea que, según sus cálculos, supondrá más de cinco millones de empleos en esos sectores. El programa se ha bautizado "Reconstruyámoslo mejor" (Build Back Better). También mediante la política fiscal se quiere estimular la innovación tecnológica, reducir la dependencia de otros países como China y "reconstruir la clase media" con políticas tributarias que ayuden a pequeños y medianos negocios, no solo a los grandes, según recoge EFE.

4. Biden prevé inversiones en infraestructuras y también en energías renovables. Propone asimismo inversiones en agricultura, innovación tecnológica y en el sector inmobiliario para construir viviendas sostenibles. Propone bonificar la compra de vehículos eléctricos y las energías renovables.

5. Respecto al comercio exterior, el intento de Trump de equilibrar la balanza comercial con China fue una de las primeras razones para imponer aranceles a Pekín, pero la batalla no ha impedido que el superávit comercial de China frente a EE UU ascendiera en septiembre en 213.460 millones de yuanes (US$ 31.653 millones de dólares), un 17,9 % más que un año antes. Para el portavoz chino de Aduanas, Li Kuiwen, se debe a la venta de maquinaria, productos electrónicos y medicamento. La victoria de Biden puede reducir la tensión comercial con China, pero no desaparecerían las fricciones.

