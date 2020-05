CMF pide a la banca “más transparencia” al rechazar créditos Covid-19 según rubro

Banca & FinTech

El regulador indicó que si bien la industria debe velar por el riesgo, deben explicitar su postura. Asimismo, requirió más información para monitorear el programa.

Una completa y detallada presentación sobre el estado de avance de los créditos Covid-19 realizó ayer el presidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Joaquín Cortez, ante la Comisión de Hacienda del Senado.

Aunque el organismo regulador actualiza todas las semanas las principales cifras de esta línea de crédito con garantía estatal, que tiene por objeto apoyar a las PYME afectadas por la crisis del coronavirus, esta vez Cortez fue más allá y reveló una mayor desagregación de las cifras.

En su presentación, destacó que se han entregado casi UF 49 millones en créditos Covid-19 y afirmó que “hay aproximadamente 600.000 empresas que tienen la condición de ser elegibles para este programa. Alrededor de 53.000 de estas tenían una mora mayor a 30 días para el período evaluado y 41.000 estaban clasificadas con deterioro, por lo cual no serían elegibles”.

Con información al 18 de mayo, el regulador informó que se han cursado 30.040 de estos créditos por parte de la banca (ver tabla).

Un 84% de estos se han destinado a las empresas más pequeñas, mientras que la cantidad va decreciendo si el segmento de las compañías es más grande.

El financiamiento total del programa hasta el lunes era de UF 49,08 millones, con un monto total de las garantías estatales entregadas por UF 38,38 millones.

Las PYME de la Región Metropolitana son las que se han visto más beneficiadas por la medida, con un 79,7% del total de las operaciones del país y un 71,3% del monto total otorgado hasta el 18 de mayo (ver gráfico).

Por otro lado, el sector de la Industria y la Producción es al que más le han entregado estos créditos, con un 39,9% de las operaciones (ver gráfico).

Con información disponible hasta el 10 de mayo, el presidente de la CMF detalló que se han recibido 97.281 solicitudes, lo que equivale a UF 183,59 millones, de las cuales 803 han sido rechazadas por la banca, lo que significa un monto de UF 1,05 millones.

El banco que hasta la mencionada fecha había cursado más operaciones fue BancoEstado, con 6.399. Le sigue Banco de Chile con 5.694 (ver tabla).

El presidente de la CMF, Joaquín Cortez.

Cortez pide más información

El regulador también anunció que se requerirá información más granulada a los bancos para evaluar de mejor forma el estado de avance de la medida.

“La Comisión está ampliando los requisitos de información, para recoger más antecedentes acerca de las solicitudes de créditos en el programa Fogape-Covid. El objetivo es profundizar la data sobre la información del flujo de crédito, información de solicitudes rechazadas y de la asignación de créditos según tamaño de empresas”, dijo Cortez, quien agregó que se dispuso de un portal en el sitio web de la CMF para atender consultas de los deudores.

La idea del regulador es tener más información por parte de la banca y de Coopeuch -única cooperativa que participa de la línea Covid-19- para “recoger de mejor manera el funcionamiento del programa”.

Harboe vs Security

Lo anterior, se relaciona indirectanente con uno de los puntos polémicos de la sesión de ayer.

En la instancia, el senador PPD Felipe Harboe le comentó a Cortez el caso de un cliente de Banco Security, que se acercó a dicha institución para solicitar uno de estos préstamos para su empresa.

Harboe contó que el crédito le fue negado, ya que la firma pertenecía al rubro de la construcción.

“Por política del banco, no aceptamos ni siquiera evaluar proyectos relacionados con la construcción o con empresas proveedoras de la construcción”, relató el parlamentario, para luego preguntarle al regulador: “¿Qué opina que se comunique a uno de los clientes que la política de uno de los bancos regulados por la CMF es no darle créditos a empresas vinculadas a la construcción”.

En su respuesta, Cortez pidió a los bancos ser transparentes si ese era el caso. “Si algún banco no está de acuerdo con prestarle a un sector, quizás debería hacerlo más explícito. La transparencia en este proceso es muy importante”, indicó.

Argumentó que la evaluación de riesgo para el otorgamiento de los créditos Covid-19 queda al arbitrio de cada institución financiera, de acuerdo con el reglamento de la ley.

“El reglamento Fogape deja en los bancos la gestión de su riesgo de crédito. Quiero decirle que para nosotros es muy importante que los bancos hagan una buena gestión de su riesgo de crédito, porque de lo que están arriesgando los bancos aproximadamente el 10% es dinero de los accionistas y el resto corresponde a dinero de los depositantes, de las personas, hogares y empresas. Creemos que este programa tiene que balancear esas dos cosas”, explicó Cortez.

La respuesta de las PYME y bancos

Consultados por lo señalado por el senador Harboe y la respuesta del presidente de la CMF, desde Banco Security indicaron que se sumaron a la medida impulsada por el gobierno para apoyar a sus clientes independiente del sector productivo.

“El proceso para su otorgamiento requiere que las empresas cumplan con las condiciones definidas por el gobierno y con las políticas de riesgo del banco. Nuestro modelo de atención y propuesta de valor es personalizado, y los casos se revisan uno a uno con el objetivo de responder a la necesidad de cada cliente”, dijeron desde la firma.

Desde la Asociación de Bancos (Abif) señalaron que el sector no “condiciona la aprobación de los créditos Covid-19 en función del sector económico al cual pertenece una determinada empresa”.

Opinión distinta tiene el presidente de la Multigremial de Emprendedores, Juan Pablo Swett, quien afirmó que sí han recibido este tipo de casos. “Tenemos casos que no les prestan al sector de la construcción, respuestas de ejecutivos que dicen que no prestan a empresas exentas de IVA. La cantidad de respuestas negativas en ese sentido es enorme”.

“Todos los días recibimos decenas de casos que no le prestan porque está en el rubro de la construcción, porque está en el rubro de restaurantes”, añadió el representante de los emprendedores.

Mientras que la directora de la Asech, Gina Ocqueteau, aseguró que “hoy lo que vemos extremadamente necesario es agilizar aún más las tramitaciones y la entrega de los créditos y que esta cobertura pueda llegar a la mayor cantidad de PYME posibles”.

Sube presión por información actualizada

y detallada de créditos Covid-19

En los últimos días crece la brecha que existe entre las PYME, -que veían en los créditos Covid-19 una válvula de oxígeno para paliar la crisis económica-, y por otro lado los bancos, entidades que participaron activamente en la subasta de estas líneas de créditos con garantía estatal y que según el presidente de la Asociación de Bancos, José Manuel Mena, ya aprobaron 30 mil operaciones por un monto total de US$ 2.000 millones.

Por un parte, las PYME señalan que el número de solicitudes de las líneas Covid-19 es mucho más alto que las operaciones aprobadas por la banca, y que incluso, cumpliendo los requisitos que exige el reglamento, no han sido aprobadas buena parte de sus solicitudes. El ministro de Economía, Lucas Palacios, criticando a la banca y señalando que parecen "no entender la complejidad del tema". Los bancos han entregado información, pero las cifras actualizadas han venido recién a principios de esta semana por parte de la CMF, en un informe que acompaña esta nota.

Quienes esperan más información argumentan que el mercado financiero chileno y sus reguladores tienen sólidos recursos tecnológicos para poder disponer en tiempo- idealmente en línea- y forma información desagregada de los créditos Covid-19, que incluya la cantidad de peticiones, los montos de ellas, las razones de los rechazos, los plazos de espera, etc.

La CMF podría, argumentan, disponer información en línea de las aprobaciones, rechazos y las motivaciones de éstos, sino que también, la opinión pública y la ciudadanía accederá de manera fácil y transparente a las cifras de estos créditos, tal como se ha hecho bastante acertadamente en el caso de los trabajadores que se acogen a la ley de protección del empleo, cuyas cifras- desglosadas al detalle- están ampliamente disponibles.