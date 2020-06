Créditos Covid-19: regulador revela que 27% de las solicitudes de PYME fueron rechazadas

Banca & FinTech

Según el reporte de la autoridad, hasta el 5 de junio se recibieron 223.187 requerimientos de estos préstamos por un monto de US$ 12.812 millones.

Uno de los datos clave que faltaban por conocer sobre los créditos Covid-19 eran las razones de los rechazos por parte de las entidades financieras que participan del programa con garantía estatal.

A fines de mayo, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) pidió a la banca y a la cooperativa que participa del programa información desagregada del proceso.

Y ayer se conocieron nuevas cifras. De acuerdo a un documento de la CMF, al 5 de junio, las entidades financieras recibieron 223.187 solicitudes (ver tabla) por parte de PYME para acceder a estos préstamos, lo que representa un monto de US$ 12.812 millones.

19 mil solicitudes no cumplieron exigencias

De ese total, 61.015 requerimientos fueron rechazados, es decir, un 27,3%, lo que equivale a US$ 2.404 millones. Según la información proporcionada por la CMF, 19.899 de las solicitudes no prosperaron porque no cumplieron con las exigencias del programa Fogape para ser elegible como sujeto de crédito.

A modo de ejemplo, las micro y pequeñas empresas que pidieron el préstamo y se encontraban con una mora superior a 30 días al 31 de octubre de 2019 o, las medianas y grandes que tenían un atraso de más de 30 días al 31 de marzo de este año no accedieron al crédito.

Asimismo, otros 14.225 requerimientos fueron rechazados por no cumplir con las políticas de evaluación crediticia de cada institución participante, es decir, el 6,3% del total.

La mayor cantidad de solicitudes rechazadas, un total de 26.891, se debió a que las PYME no ingresaron toda la información necesaria para poder acceder al crédito a su banco correspondiente.

Con todo, se han cursado un total de 85.410 préstamos de la línea Covid-19, equivalente a US$ 5.636 millones, mientras que otras 38.342 solicitudes se han aprobado, pero no se han cursado todavía o fueron desistidas por el cliente.

En tanto, 9.241 requerimientos solo se han registrado y están a la espera de ingresar a un proceso de evaluación. Las solicitudes que están en estado de análisis a la fecha del reporte eran 29.179.

El rol de BancoEstado

Hasta el 5 de junio, BancoEstado es la entidad que más solicitudes ha recibido, con 135.345. De ese total, ha cursado 34.565 peticiones.

A lo anterior se suman otros 20.094 que fueron aprobados, pero que todavía no se han entregado o fueron desistidos por los clientes.

El banco estatal también es el que más requerimientos de créditos ha negado, con 50.502 rechazos. Más de 16 mil de estos han sido por que las PYME no cumplen con las exigencias del programa, mientras que 6.910 por no pasar la evaluación de riesgo. El resto de los 26.855 pedidos de préstamos que fueron rechazados por falta de información de estos.

Santander y Scotiabank

En el sector privado, Santander ha sido el banco que más solicitudes ha recibido, con 25.792.

Del mismo modo, la entidad lidera la cantidad de rechazos, con 5.555. De ese total, 3.228 requerimientos han sido negados por el análisis de riesgo de la firma, mientras que los 2.327 restantes por no cumplir con las condiciones que señala el programa Fogape.

Por otro lado, el banco ha sido la institución financiera privada que más créditos ha cursado, con 18.464. A eso hay que sumar los 1.728 requerimientos que han sido aprobados al 5 de junio.

Scotiabank destaca en las solicitudes negadas en relación con las que recibe. Hasta la señalada fecha, le han llegado 7.136 requerimientos, de los cuales ha rechazado 2.554. De esa cifra, 2.430 no pasaron su evaluación crediticia, mientras que 124 restantes no cumplieron con las exigencias para ser elegibles.

La mayor cantidad de solicitudes que no prosperaron estuvo concentrada en el tramo de PYME con ventas anuales hasta UF 25.000, con 57.368. Lo anterior se condice también con los 197.684 requerimientos que ha tenido este segmento, es decir, el 88,5% del total.