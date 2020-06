Factoring critican que sólo los registrados en la CMF puedan participar en Fondo Crece

Banca & FinTech

Gremio advierte que esta exigencia no está relacionada con el objetivo del programa.

El Fondo Crece de Corfo ha sido criticado por algunas entidades de la industria financiera no bancaria, debido a que sólo pueden participar intermediarios que estén registrados en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

El presidente de la Asociación de Empresas de Factoring (EFA), Marcelo Lazen, apunta que dicha medida complejiza la capilaridad del programa al igual que el fondo no cuente con garantías.

“Informar a la CMF es muy bueno, pero no tiene que ver con el objetivo de esto. Si se está informando o no, no veo dónde está el valor agregado respecto de este tema. Dicho esto, un tercio de ellos están registrados en la CMF. Que sólo puedan participar entidades registradas en la CMF no le agrega ningún valor al fondo”, indica a DF.

- ¿Qué efectos puede tener en el programa?

- El embudo es más angosto. Me parece bien que la Corfo tenga la facultad de elegir quién puede entrar o no en el programa más allá de no estar registrado en la CMF, pero va a ralentizar el proceso, porque algún tipo de análisis va a tener que hacer. Entonces, eso va a ir sumando días, probablemente semanas, y ya estamos a mediados de junio.

- ¿Qué otro problema ve en el fondo?

- Otro problema tiene que ver con la garantía del fondo. Acá es al revés de lo que ocurre con los bancos y el Fogape, porque la garantía no cubre el riesgo del cliente. No debe garantizar de forma directa al fondo o a sus aportantes, sino que más bien debe haber una garantía para cubrir el riesgo del cliente que se va a convertir en un deudor. De otra forma, se convierte, desde nuestro punto de vista, en un crédito más y se evaluará así.

- ¿Eso también va a afectar la velocidad y el alcance de la medida?

- El riesgo de crédito sigue siendo 100% del intermediario y en un escenario en que va a haber empresas más débiles, que van a requerir crédito, pero están más débiles, la decisión de crédito es más complicada. Eso es algo que va a ralentizar de forma importante las decisiones de la industria.

- El programa no pone una tasa de interés fija y las PYME están preocupadas por lo que pueda cobrar los factoring, ¿cómo lo ve?

- Hay mecanismos para regular el tema de los precios, como fijar bandas, licitar los fondos, como lo ha hecho Corfo anteriormente. Además, esta industria es muy competitiva, la cantidad de actores es el doble que la de los bancos. Si hay factoring interesados en participar, que no quepa duda de que los precios van a ser los adecuados.

Estado de la industria

- ¿Cómo se encuentra la industria en esta la crisis?

- Desde el punto de vista del negocio, la industria el factoring es un muy buen termómetro de la economía, porque nosotros lo vemos reflejada por medio de los clientes, que son PYME. La facturación ha bajado en todos los sectores y, por ende, las facturas que hay son de menor valor. Segundo, hay menos facturas, porque hay ventas que no se están produciendo

- ¿Cuán afectada está la cadena de pago?

- En general, la cadena de pago no está tan deteriorada como uno podría esperar a esta altura. En algún momento teníamos una visión un poco más pesimista sobre lo que podría estar pasando a estas alturas, y la verdad que es que la cadena de pago está alterada, pero menos de lo que pensábamos, porque las empresas de la EFA han construido sus carteras de clientes de una forma bastante sana.